Решила сэкономить королевский бюджет? Меган Маркл обвиняют в краже одежды с фотосессий

За "воровством" Меган Маркл заметили не впервые

В Голливуде новый скандал вокруг Меган Маркл. После появления трейлера праздничного эпизода шоу "С любовью, Меган" на Netflix, где герцогиня "засияла" в изумрудном платье, в медиа появилась информация о том, что она воровала одежду со съемочных площадок.

Что следует знать

Меган Маркл в шоу заметили в том же наряде, в котором она была на съемке для модного журнала несколько лет назад

Герцогиню стали подозревать в том, что она просто уносит одежду со съемок

Спикер Маркл это полностью отрицал

Дело в том, что в этой же одежде Маркл появлялась на обложке журнала Variety в 2022 году. Об этом сообщило Рage Six. Это платье от бренда Galvan Ushuaia стоимостью 1695 долларов, которое, как заявило издание, было приобретено "для королевского архива" и Меган якобы обязана хранить все платья.

Проблема только в том, что ни один протокол этого не подтверждает. Однако, по словам инсайдеров, Меган Маркл просто "забрала платье со съемки, не спрашивая разрешения".

Меган Маркл в шоу "С любовью, Меган". Фото: Netflix

Меган Маркл на обложке Variety

Page Six напоминает и другой модный эпизод: в октябре Меган заметили в Chanel – черно-белое твидовое платье без бретелей, знакомое фанатам по ее фотосессии для The Cut в 2022-м. Так что история с "повторным использованием" вещей уже давно бродит по кулуарам индустрии.

Меган Маркл – фотосессия для The Cut

Еще в 2024 году журналистка NYT и Vanity Fair Ванесса Григориадис на подкасте Heretics намекала: Меган, мол, "регулярно забирала вещи со съемок с собой". И добавила, странно, мол, когда человек, живущий в имении за 15 млн долларов и имеющий контракты на еще сотню, вообще обеспокоен такими пустяками.

"Что шокирует в таких историях, так это то, что человек, живущий в особняке стоимостью свыше $15 млн в Монтесито, только что заключивший сделки на $100 настолько переживает, что забирает домой украшения и одежду из фотосессии, которые она явно может себе позволить", — заявляла журналистка

Спикер Меган Маркл отреагировал крайне четко и лаконично. Он заявил, что это клевета.

"Намек на то, что любые вещи были похищены без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их соответствующих команд, является не только категорически ложным, но и чрезвычайно клеветническим. Любые сохраненные вещи были сделаны в условиях полной прозрачности и в соответствии с договорными условиями", — ответил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отце Мегане Маркле. На ее свадьбе с принцем Гарри отца не было.