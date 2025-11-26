Вирішила зекономити королівський бюджет? Меган Маркл звинувачують у крадіжці одягу з фотосесій

За "крадіжкою" Меган Маркл помітили не вперше

У Голлівуді — новий скандал навколо Меган Маркл. Після появи трейлеру святкового епізоду шоу "З любов’ю, Меган" на Netflix, де герцогиня "засяяла" у смарагдовій сукні, в медіа з'явилася інформація про те, що вона крала одяг зі знімальних майданчиків.

Що варто знати

Меган Маркл у шоу помітили у тому ж вбранні, в якому вона була на зйомці для модного журналу кілька років тому

Герцогиню стали підозрювати в тому, що вона просто забирає одяг зі зйомок

Речник Маркл це повністю заперечив

Річ у тім, що в цьому ж вбранні Маркл з’являлася на обкладинці журналу Variety у 2022 році. Про це повідомило Рage Six. Це сукня від бренду Galvan Ushuaia вартістю 1695 доларів, яку як заявило видання, було придбано "для королівського архіву" і вона нібито зобов'язана зберігати усі сукні.

Проблема лише в тому, що жоден протокол цього не підтверджує. Проте за словами інсайдерів, Меган Маркл просто "забрала сукню зі зйомки, не питаючи дозволу".

Меган Маркл в шоу "З любов'ю, Меган". Фото: Netflix

Меган Маркл на обкладинці Variety

Page Six нагадує й інший модний епізод: у жовтні Меган помітили в Chanel — чорно-біле твідове плаття без бретелей, знайоме фанатам за її фотосесією для The Cut у 2022-му. Тож історія з "повторним використанням" речей уже давно блукає кулуарами індустрії.

Меган Маркл - фотосесія для The Cut

Ще у 2024 році журналістка NYT та Vanity Fair Ванесса Грігоріадіс на подкасті Heretics натякала: Меган, мовляв, "регулярно пакувала речі зі зйомок із собою". І додала, дивно, мовляв, коли людина, що живе у маєтку за 15 млн доларів і має контракти на ще сотню, взагалі переймається такими дрібницями.

"Що шокує в таких історіях, так це те, що людина, яка живе в особняку вартістю понад $15 млн у Монтесіто, яка щойно уклала угоди на $100 настільки переймається, що забирає додому прикраси та одяг з фотосесії, які вона явно може собі дозволити", — заявляла журналістка

Речник Меган Маркл відреагував украй чітко і лаконічно. Він заявив, що це наклеп.

"Натяк на те, що будь-які речі були викрадені без повного відома та згоди стилістів на знімальному майданчику або їхніх відповідних команд, є не лише категорично неправдивим, але й надзвичайно наклепницьким. Будь-які збережені речі були зроблені в умовах повної прозорості та відповідно до договірних умов", — відповів він

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батька Меган Маркл. На її весіллі з принцом Гаррі батька не було.