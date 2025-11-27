Снимала скромную комнату и работала продавцом: как выглядела Джорджина до знакомства с Роналду (фото)

Знакомства с футболистом полностью изменило жизнь Джорджины

Известный футболист Криштиану Роналду вскоре сыграет свадьбу с моделью Джорджиной Родригес. Пара вместе более 10 лет и воспитывает пятерых детей. До знакомства со спортсменом девушка работала продавцом и даже не мечтала о роскошной жизни.

Что известно:

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в магазине Gucci в Мадриде, где работала девушка

Отношения с Роналду помогли Джорджине стать успешной моделью, бизнесвумен и медийной личностью

Пара воспитывает пятерых детей, двоих из которых футболисту родила Джорджина. В следующем году они планируют свадьбу на Мадейре

Как выглядела Джорджина Родригес до встречи с Роналду

Джорджина Родригес родилась в Буэнос-Айресе в Аргентине и в раннем детстве вместе с матерью и сестрой переехала в Испанию, в провинцию Уеска. Затем девушка переехала в Мадрид, чтобы добиться успеха в танцах и стать моделью.

Джорджина Родригес в детстве

Жизнь в столице Испании оказалось тяжелой: Джорджина снимала дешевую комнату, которую сама описывала как бывшее подсобное помещение. Работала девушка продавцом-консультантом в бутике в Massimo Dutti, а после — в Gucci.

Джорджина Родригес до знакомства с Роналду

Именно в этом магазине произошло ее знакомство с футболистом Криштиану Роналду в 2016 году. Коллега попросил девушку задержаться на полчаса, чтобы уделить внимание клиенту.

Это случилось летом, в один из четвергов. Я работала в Gucci, и мне нужно было уйти в пять. Коллега попросил меня остаться еще на полчаса, чтобы уделить внимание клиенту Джорджина Родригес

Джорджина Родригес работала продавцом

Джорджина позже рассказывала, что была смущена и почувствовала бабочки в животе, а Роналду признался, что их встреча оставила сильное впечатление.

Я даже не хотела смотреть на него, мне было так неловко невеста Роналду

Вскоре пара начала вместе появляться на публике, а в 2017 году официально объявила о своих отношениях. После того как их роман стал публичным и СМИ, а также фанаты начали активно интересоваться Джорджиной — ее уволили из Gucci из-за постоянного внимания.

Джорджина Родригес в молодости

Отношения с Криштиану полностью изменили жизнь девушки, она сместила фокус на модельную карьеру и медийные проекты и достигал высоких успехов в этой сфере.

Сейчас у пары пятеро детей, двоих из которых родила Джорджина: Алану Мартину (2017) и Беллу Эсмеральду (2022). Роналду также воспитывает троих детей, родившихся ранее с помощью суррогатного материнства.

Криштиану Роналду вместе с невестой и детьми

В августе 2025 года стало известно, что футболист сделал предложение Джорджине, подарив кольцо с огромным бриллиантом. Их свадьба, которая станет одним из самых долгожданных событий, пройдет на родной Мадейре футболиста (Португалия).

Криштиану обручился с Джорджиной в августе 2025

Церемонию пара планирует провести в кафедральном соборе Sé do Funchal, а затем продолжить торжество в одном из люксовых отелей после окончания Чемпионата мира по футболу летом 2026 года.

Свадьба Роналду и Джорджины состоится летом 2026

