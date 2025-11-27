Знімала скромну кімнату і працювала продавцем: як виглядала Джорджина до знайомства з Роналду (фото)

Знайомства з футболістом повністю змінило життя Джорджини

Відомий футболіст Кріштіану Роналду незабаром зіграє весілля із моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом понад 10 років і виховує п’ятьох дітей. До знайомства зі спортсменом дівчина працювала продавцем і навіть не мріяла про розкішне життя.

Що відомо:

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес познайомилися в магазині Gucci у Мадриді, де працювала дівчина

Стосунки з Роналду допомогли Джорджині стати успішною моделлю, бізнес-вумен та медійною особистісністю

Пара виховує п’ятьох дітей, двох із яких футболісту народила Джорджина. Наступного року вони планують весілля на Мадейрі

Як виглядала Джорджина Родрігес до зустрічі з Роналду

Джорджина Родрігес народилася в Буенос-Айресі в Аргентині й в ранньому дитинстві разом з матір’ю та сестрою переїхала до Іспанії, провінції Уеска. Потім дівчина переїхала до Мадрида, щоб досягти успіху в танцях і стати моделлю.

Джорджина Родрігес у дитинстві

Життя в столиці Іспанії виявилося важким: Джорджина винаймала дешеву кімнату, яку сама описувала як колишнє підсобне приміщення. Працювала дівчина продавцем-консультантом в бутіку у Massimo Dutti, а потім – у Gucci.

Джорджина Родрігес до знайомства з Роналду

Саме у цьому магазині відбулося її знайомство з футболістом Кріштіану Роналду у 2016 році. Колега попросив дівчину затриматись на півгодини, щоб приділити увагу клієнтові.

Це сталося влітку, в один з четвергів. Я працювала в Gucci, і мені потрібно було піти о п’ятій. Колега попросив мене залишитись ще на півгодини, щоб приділити увагу клієнту Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес працювала продавцем

Джорджина пізніше розповідала, що була збентежена і відчула метелики в животі, а Роналду зізнався, що їхня зустріч залишила сильне враження.

Я навіть не хотіла дивитися на нього, мені було так ніяково наречена Роналду

Незабаром пара почала разом з’являтися на публіці, а 2017 року офіційно оголосила про свої стосунки. Після того як їхній роман став публічним і ЗМІ, і фанати почали активно цікавитися Джорджиною — її звільнили з Gucci через постійну увагу.

Джорджина Родрігес у молодості

Стосунки з Кріштіану повністю змінили життя дівчини, вона змістила фокус на модельну кар’єру та медійні проєкти та досягала високих успіхів у цій сфері.

Зараз у пари п’ятеро дітей, двох із яких народила Джорджина: Алану Мартіну (2017) та Беллу Есмеральду (2022). Роналду також виховує трьох дітей, які раніше народилися за допомогою сурогатного материнства.

Кріштіану Роналду разом із нареченою та дітьми

У серпні 2025 року стало відомо, що футболіст зробив пропозицію Джорджині, подарувавши обручку з величезним діамантом. Їхнє весілля, яке стане однією з найочікуваніших подій, пройде на рідній Мадейрі футболіста (Португалія).

Кріштіану побрався з Джорджиною в серпні 2025 року

Церемонію пара планує провести в кафедральному соборі Sé do Funchal, а потім продовжити урочистість в одному з люксових готелів після закінчення Чемпіонату світу з футболу влітку 2026 року.

Весілля Роналду та Джорджини відбудеться влітку 2026 року.

"Телеграф" писав раніше, що форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився дослідженням, за яким його біологічний вік становить 28,7 років. Хоча у 2025 році спортсмен відсвяткував 40-річний ювілей.