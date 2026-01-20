Бросил Эрику и уехал из Украины на пике славы: куда исчез победитель "Фабрики звезд" Стас Шуринс

Вторжение России в Украину артист осудил

Стас Шуринс — латвийский певец, победитель третьего сезона украинского талант-шоу "Фабрика звезд 3" и артист, который собирал миллионы просмотров и имел тысячи поклонников. Однако на пике своей популярности он внезапно исчез из медиапространства.

Что следует знать

Стас Шуринс покинул Украину на пике славы в 2014 году, потому что уехал в Германию из-за того, что у его жены обнаружили опухоль мозга

В 2025 году MamaRika призналась, что их разрыв с Шуринсом инициировал певец, чем разбил ей тогда сердце

Сейчас артист проживает в Германии, где продолжает заниматься музыкой и с первых дней полномасштабного вторжения публично поддержал Украину, осудив агрессию РФ

Родился будущий певец в Риге, Латвия, 1 июня 1990 года. На родине он занимался музыкой и делал первые шаги в карьере. Однако популярность он снискал именно в Украине — год его славы пришелся на 2009-2011 г.г., после победы на "Фабрике звезд".

Участники "Фабрики звезд 3". Фото: tochka.net

После шоу артист стал мегапопулярным в Украине. Шуринса приглашали на разные шоу, его

+клипы собирали тысячи просмотров. Певец победил в шоу "Танцы со звездами" в 2011 году и вошел в "25 самых красивых мужчин Украины" по версии журнала "Viva!".

Стас Шуринс. Фото: https://www.facebook.com/StasShurinsOfficial

Одной из самых обсуждаемых историй во время "Фабрики звезд 3" были отношения Шуринса с певицей Эрикой. Камеры ловили каждый взгляд, а фанаты шиперили пару еще до того, как это стало мейнстримом. Между ними возникла симпатия к шоу.

Стас Шуринс и Эрика. Фото: скриншот видео

После завершения проекта их отношения еще некоторое время оставались предметом внимания СМИ, но постепенно сошли на нет. Оба не устраивали публичных драм и не выносили личное на токшоу — редкость для того времени. Летом 2025 года в программе "Тур звездами" MamaRika призналась, что Шуринс тогда бросил ее и разбил ей сердце, хотя певица его любила.

Где сейчас Стас Шуринс

В 2014 году певец внезапно уехал из Украины, объяснив это "сложной политической ситуацией". Однако через семь лет он сообщил, что причиной стало то, что у его жены обнаружили опухоль мозга, поэтому он уехал с любимой в клинику в Германии.

Стас Шуринс. Фото: https://www.facebook.com/StasShurinsOfficial

В 2019 году Стас Шуринс серьезно задумывался над камбэком и планировал возобновить карьеру в Украине. Тогда же он представил дебютную украиноязычную песню "Перемога", посвященную украинским паралимпийцам. Автором трека стала солистка группы VLASNA Татьяна Власова. Впрочем, замысел возвращения так и не удалось довести до логического финала.

Сейчас, если ориентироваться на геолокацию в его Instagram, Шуринс живет в Германии. В соцсетях Шуринс регулярно выкладывал каверы на популярные хиты. Осенью 2025 певец даже выпустил две песни и его поддержала украинская аудитория в комментариях.

Стас Шуринс выпустил новые песни. Фото: instagram.com/shurins

Относительно войны артист четко выразил свою позицию еще на старте полномасштабного вторжения. В марте 2022 года он публично осудил действия Кремля и призвал не подвергаться российской пропаганде. Кратко и без двойных трактовок. Стас написал пост на двух языках — английском и русском, который закончил такими словами: "Путин, убери свои грязные руки от Украины! Украина — суверенное государство. Слава Украине!".

Стас Шуринс поддержал Украину. Фото: https://www.facebook.com/StasShurinsOfficial

