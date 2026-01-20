Покинув Еріку і поїхав з України на піку слави: куди зник переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс

Вторгнення Росії в Україну артист засудив

Стас Шурінс — латвійський співак, переможець третього сезону українського талант-шоу "Фабрика зірок 3" і артист, який збирав мільйони переглядів і мав тисячі шанувальників. Однак на піку своєї популярності він раптово зник із медіапростору.

Що варто знати

Стас Шурінс покинув Україну на піку слави у 2014 році, бо поїхав до Німеччини через те, що у його дружини виявили пухлину мозку

У 2025 році MamaRika зізналася, що їхній розрив із Шурінсом ініціював співак, чим розбив їй тоді серце

Зараз артист мешкає в Німеччині, де продовжує займатися музикою та з перших днів повномасштабного вторгнення публічно підтримав Україну, засудивши агресію РФ

Народився майбутній співак у Ризі, Латвія, 1 червня 1990 року. На батьківщині він займався музикою і навіть робив перші кроки у кар'єрі. Проте популрність він здобув саме в Україні — рік його слави припав на 2009-2011 р.р., після перемоги на "Фабриці зірок".

Учасники "Фабрики зірок 3". Фото: tochka.net

Після шоу артист став мегапопулярним в Україні. Шурінса запрошували на різні шоу, кліпи збирали тисячі переглядів. Співак переміг у шоу "Танці з зірками" у 2011 році і увійшов у "25 найкрасивіших чоловіків України" заверсією журналу "Viva!".

Стас Шурінс. Фото: https://www.facebook.com/StasShurinsOfficial

Однією із наобговорюваніших історій під час "Фабрики зірок 3" були стосунки Шурінса зі співачкою Ерікою. Камери ловили кожен погляд, а фанати шиперили пару ще до того, як це стало мейнстримом. Між ними виникла симпатія на шоу.

Стас Шурінс та Еріка. Фото: скріншот відео

Після завершення проєкту їхні стосунки ще певний час залишалися предметом уваги ЗМІ, але поступово зійшли нанівець. Обоє не влаштовували публічних драм і не виносили особисте на токшоу — що рідкість для того часу. Влітку 2025 року у програмі "Тур зірками" MamaRika зізналася, що Шурінс покинув її і розбив їй серце, хоча співачка його кохала.

Де зараз Стас Шурінс

У 2014 році співак раптово виїхав з Україні, пояснивши це "складною політичною ситуацією". Проте за сім років він повідомив, що причиною стало те, що у його дружини виявили пухлину мозку, тому він поїхав із коханою до клініки у Німеччині.

Стас Шурінс. Фото: https://www.facebook.com/StasShurinsOfficial

У 2019 році Стас Шурінс серйозно замислювався над камбеком і планував відновити кар’єру в Україні. Тоді ж він представив дебютну україномовну пісню Перемагай, присвячену українським паралімпійцям. Авторкою треку стала солістка гурту VLASNA Тетяна Власова. Втім, задум повернення так і не вдалося довести до логічного фіналу.

Нині, якщо орієнтуватися на геолокації в його Instagram, Шурінс мешкає в Німеччині. У соцмережах Шурінс регулярно викладав кавери на популярні хіти. Восени 2025 року співак навіть випустив дві пісні і його підтримала українська аудиторія в коментарях.

Стас Шурінс випустив нові пісні. Фото: instagram.com/shurins

Щодо війни, артист чітко висловив свою позицію ще на старті повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року він публічно засудив дії Кремля та закликав не піддаватися російській пропаганді. Коротко і без подвійних трактувань. Стас написав допис довма мовами — англійською та російською, який закінчив такими словами: "Путін, прибери свої брудні руки від України! Україна — суверенна держава. Слава Україні!".

Стас Шурінс підтримав Україну. Фото: https://www.facebook.com/StasShurinsOfficial

