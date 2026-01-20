Покинув Еріку і поїхав з України на піку слави: куди зник переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс
Вторгнення Росії в Україну артист засудив
Стас Шурінс — латвійський співак, переможець третього сезону українського талант-шоу "Фабрика зірок 3" і артист, який збирав мільйони переглядів і мав тисячі шанувальників. Однак на піку своєї популярності він раптово зник із медіапростору.
Що варто знати
- Стас Шурінс покинув Україну на піку слави у 2014 році, бо поїхав до Німеччини через те, що у його дружини виявили пухлину мозку
- У 2025 році MamaRika зізналася, що їхній розрив із Шурінсом ініціював співак, чим розбив їй тоді серце
- Зараз артист мешкає в Німеччині, де продовжує займатися музикою та з перших днів повномасштабного вторгнення публічно підтримав Україну, засудивши агресію РФ
Народився майбутній співак у Ризі, Латвія, 1 червня 1990 року. На батьківщині він займався музикою і навіть робив перші кроки у кар'єрі. Проте популрність він здобув саме в Україні — рік його слави припав на 2009-2011 р.р., після перемоги на "Фабриці зірок".
Після шоу артист став мегапопулярним в Україні. Шурінса запрошували на різні шоу, кліпи збирали тисячі переглядів. Співак переміг у шоу "Танці з зірками" у 2011 році і увійшов у "25 найкрасивіших чоловіків України" заверсією журналу "Viva!".
Однією із наобговорюваніших історій під час "Фабрики зірок 3" були стосунки Шурінса зі співачкою Ерікою. Камери ловили кожен погляд, а фанати шиперили пару ще до того, як це стало мейнстримом. Між ними виникла симпатія на шоу.
Після завершення проєкту їхні стосунки ще певний час залишалися предметом уваги ЗМІ, але поступово зійшли нанівець. Обоє не влаштовували публічних драм і не виносили особисте на токшоу — що рідкість для того часу. Влітку 2025 року у програмі "Тур зірками" MamaRika зізналася, що Шурінс покинув її і розбив їй серце, хоча співачка його кохала.
Де зараз Стас Шурінс
У 2014 році співак раптово виїхав з Україні, пояснивши це "складною політичною ситуацією". Проте за сім років він повідомив, що причиною стало те, що у його дружини виявили пухлину мозку, тому він поїхав із коханою до клініки у Німеччині.
У 2019 році Стас Шурінс серйозно замислювався над камбеком і планував відновити кар’єру в Україні. Тоді ж він представив дебютну україномовну пісню Перемагай, присвячену українським паралімпійцям. Авторкою треку стала солістка гурту VLASNA Тетяна Власова. Втім, задум повернення так і не вдалося довести до логічного фіналу.
Нині, якщо орієнтуватися на геолокації в його Instagram, Шурінс мешкає в Німеччині. У соцмережах Шурінс регулярно викладав кавери на популярні хіти. Восени 2025 року співак навіть випустив дві пісні і його підтримала українська аудиторія в коментарях.
Щодо війни, артист чітко висловив свою позицію ще на старті повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року він публічно засудив дії Кремля та закликав не піддаватися російській пропаганді. Коротко і без подвійних трактувань. Стас написав допис довма мовами — англійською та російською, який закінчив такими словами: "Путін, прибери свої брудні руки від України! Україна — суверенна держава. Слава Україні!".
