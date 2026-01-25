Рано потерял отца, возмужал и учится за границей. Как сейчас выглядит 17-летний сын Тины Кароль
Парень свободно говорит на нескольких языках
Украинская певица Тина Кароль воспитывает единственного сына — Вениамина. Ему всего 17 лет, но в столь юном возрасте он уже пережил личную утрату.
Что нужно знать:
- Сын Тины Кароль родился в 2008 году и рано потерял отца
- С семи лет Вениамин живет за границей
- Певица признавалась, что сознательно ограждала сына от публичности
Мальчик появился на свет 18 ноября 2008 года в браке артистки с украинским музыкальным продюсером Евгением Огиром. К сожалению, мужчины не стало 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием — раком желудка. Супруги состояли в браке пять лет.
Где сейчас Вениамин Огир
Сын Тины Кароль в настоящее время живет и учится в Лондоне, за границей он находится с 7 лет. По информации из открытых источников, Вениамин получает знания в престижной школе Repton Preparatory School и уже владеет не только украинским и английским языками, но и французским и испанским.
Известно, что живет парень в украинской семье. Иногда он наведывается в Киев, чтобы погостить в родных стенах.
Это прекрасная семья, посланная мне Господом. Когда я реально понимала, что мне нужно разрулить обучение ребенка, это в 2014 году, карьеру, в 2013-2014 годах, его становление, весь бюджет, коллектив и т.д. Появилась семья, они помогли мне во всем
В интервью "Beauty PRO" певица призналась, что после смерти мужа окружающие буквально засыпали Вениамина чрезмерной заботой, и она испугалась, что мальчик вырастет в тепличных условиях. К тому же артистка хотела, чтобы у Вениамина было обычное детство — без звездного ореола его матери.
Он хорошо знал тогда, что произошло. Мы ему прямо сказали. И я сказала, что он теперь единственный мужчина. Он сразу повзрослел и взял ответственность какую-то на себя, как малыш. Это больно, но я должна была так сделать
