Рано втратив батька, змужнів і навчається за кордоном. Як зараз виглядає 17-річний син Тіни Кароль

Хлопець вільно розмовляє кількома мовами

Українська співачка Тіна Кароль виховує єдиного сина – Веніаміна. Йому всього 17 років, але в такому юному віці він уже пережив особисту втрату.

Що потрібно знати:

Син Тіни Кароль народився у 2008 році і рано втратив батька

З семи років Веніамін живе за кордоном

Співачка зізнавалася, що свідомо захищала сина від публічності

Хлопчик народився 18 листопада 2008 року у шлюбі артистки з українським музичним продюсером Євгеном Огіром. На жаль, чоловіка не стало 28 квітня 2013 року на 33-му році життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням – раком шлунка. Подружжя було у шлюбі п’ять років.

Де зараз Веніамін Огір

Син Тіни Кароль зараз живе і навчається в Лондоні, за кордоном він перебуває з 7 років. За інформацією з відкритих джерел, Веніамін отримує знання у престижній школі Repton Preparatory School і вже володіє не лише українською та англійською мовами, а й французькою та іспанською.

Відомо, що мешкає хлопець в українській родині. Іноді він навідується до Києва, щоб погостювати у рідних стінах.

Це чудова родина, послана мені Господом. Коли я реально розуміла, що мені треба розрулити навчання дитини, це у 2014 році, кар'єру у 2013-2014 роках, його становлення, весь бюджет, колектив і т. д. З'явилася родина, вони допомогли мені у всьому Тіна Кароль

В інтерв’ю "Beauty PRO" співачка зізналася, що після смерті чоловіка навколишні буквально засипали Веніаміна надмірною турботою, і вона злякалася, що хлопчик виросте в тепличних умовах. До того ж артистка хотіла, щоб Веніамін мав звичайне дитинство — без зіркового ореолу його матері.

Він добре знав тоді, що сталося. Ми йому прямо сказали. І я сказала, що він тепер єдиний чоловік. Він одразу подорослішав і взяв відповідальність якусь на себе, як малеча. Це боляче, але я мусила так зробити Тіна Кароль

Нагадаємо, що 25 січня відзначає день народження Тіна Кароль. Виявляється, співачка не народилася в Україні.