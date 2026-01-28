Сбежал из Украины и сыграл свадьбу в роскошном месте в США: как и где женился телеведущий Богдан Юсипчук (фото)

Актер женился в США в роскошном дорогом отеле

Богдан Юсипчук — популярный украинский актер и телеведущий, который был ведущим программы "ЖВЛ". Сначала войны он осуждал тех мужчин, которые выехали из Украины, а потом сам сбежал за границу и поселился в Лос-Анджелесе. Теперь стало известно, что артист женился — его избранницей стала певица Вероника Герцег-Соболева.

Роскошная свадьба Богдана Юсипчука и Вероники Герцег-Соболевой. Фото: https://www.instagram.com/miss_verona

Кадры с роскошной свадьбы и Богдан и Вероника опубликовали на своих страницах в Instagram. Судя по геолокации на фото, свадьба проходила в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Для торжества молодожены выбрали роскошный "киношный" отель Ritz-Carlton Bacara.

Как рассказал Юсипчук в подписи к фото, они с Вероникой расписались 11 января в 11:11 часов.

Мы расписались в прекрасном городе, в котором был снят прекрасный сериал – Санта Барбара, в отеле Ritz-Carlton Bacara, где проводят встречи голливудские звезды, а крупные киностудии устраивают съемки похвастался Юсипчук

На кадрах видно, как счастливые молодожены в свадебных нарядах позируют на фоне океана и красивых пейзажей с пальмами и южной архитектурой. Они выглядят влюбленными и счастливыми.

Отметим, что стоимость номеров в отеле Ritz-Carlton Bacara в стиле "тихого люкса" весьма внушительная. Согласно данным с сайта Booking.com, проживание на двоих на неделю может обойтись в свыше 200 тысяч гривен.

Скриншот с сайта Booking.com

Стоимость свадебного торжества на 70-150 людей в этом отеле достигает более 80 тысяч долларов. А сама церемония роспись — почти 5 тысяч долларов.

Стоимость свадьбы в отеле Ritz-Carlton Bacara

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ранее ходили слухи, мол финалистка "Холостяка" Юля Зайка и телеведущий Богдан Юсипчук поженились. Однако это оказалось фейком.