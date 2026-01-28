Втік з України та зіграв весілля в розкішному місці у США: як та де саме одружився телеведучий Богдан Юсипчук (фото)

Актор одружився у США у розкішному дорогому готелі

Богдан Юсипчук – популярний український актор та телеведучий, який був ведучим програми "ЖВЛ". Спочатку війни він засуджував тих чоловіків, які виїхали з України, а потім сам втік за кордон та оселився у Лос-Анджелесі. Тепер стало відомо, що артист одружився — його обраницею стала співачка Вероніка Герцег-Соболева.

Розкішне весілля Богдана Юсипчука та Вероніки Герцег-Соболевої. Фото: https://www.instagram.com/miss_verona

Кадри з розкішного весілля та Богдан та Вероніка опублікували на своїх сторінках в Instagram. Судячи з геолокації на фото, весілля проходило у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. Для урочистостей молодята вибрали розкішний "кіношний" готель Ritz-Carlton Bacara.

Як розповів Юсипчук у підписі до фото, вони з Веронікою розписалися 11 січня об 11.11 годині.

Ми розписалися у чудовому місті, в якому було знято чудовий серіал – Санта Барбара, у готелі Ritz-Carlton Bacara, де проводять зустрічі голлівудські зірки, а великі кіностудії влаштовують зйомки похвалився Юсипчук

На кадрах видно, як щасливі молодята у весільному вбранні позують на тлі океану та красивих краєвидів із пальмами та південною архітектурою. Вони виглядають закоханими та щасливими.

Відзначимо, що вартість номерів у готелі Ritz-Carlton Bacara у стилі "тихого люкса" досить нескромна. За даними із сайту Booking.com, проживання на двох на тиждень може обійтися у понад 200 тисяч гривень.

Скріншот із сайту Booking.com

Вартість весільної урочистості на 70-150 людей у цьому готелі сягає понад 80 тисяч доларів. А сама церемонія розпису — майже 5 тисяч доларів.

Вартість весілля у готелі Ritz-Carlton Bacara

Раніше "Телеграф" розповідав, що колись ходили чутки, мовляв фіналістка "Холостяка" Юля Зайко та телеведучий Богдан Юсипчук одружилися. Однак це виявилося фейком.