Финалистка "Холостяка" Юля Зайка и телеведущий Богдан Юсипчук поженились (фото, видео)

Финалистка шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которую на проекте называли Зайкой, вышла замуж за известного украинского актера, ведущего программы "Жизнь известных людей", обладателя титула «Самый красивый мужчина мира» Богдана Юсипчука.

Об этом 26 июля стало известно со страниц молодожен в Instagram.

Никто даже не догадывался о том, что пара встречается, только сегодня появилась информация о связи ведущего и девушки.

В соцсети Юлия выставила свадебное фото и написала: "Теперь только мы, и я его люблю. Я не хочу скрывать наши отношения".



Во второй половине дня Бельченко выставила видео в свадебном платье на качели с подписью "Утро невесты".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

Уже через час в ленте появилось совместное фото с женихом, которое читатели начали активно комментировать и поздравлять пару со свадьбой.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

Наряд в молодоженов традиционный: Юлия была в долгом свадебном платье и фате, а жених в классическом черном смокинге и черной рубашке.

Богдан также выставил на своей странице свадебное фото без подписей, только с сердечком и кольцом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юсипчук Богдан (@iusypchuk_bogdan)

Некоторые читатели Instagram предположили, что это могла быть просто фотосессия, а не настоящая свадьба.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Юлия Бельченко вошла в ТОП-100 Ukrainian Women по версии журнала TOP.UA MAGAZINE.

Также напоминаем о том, как большинство зрителей были разочарованы из-за того, что холостяк страны выбрал не Бельченко, а Анну Богдан в финале шоу.