"Пугачева не зря инвестировала": Галкин сменил имидж и стал неузнаваемым (фото)

Максим Галкин Новость обновлена 28 января 2026, 16:32
Максим Галкин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новый образ Галкина сейчас активно обсуждают в соцсетях

Российский артист Максим Галкин, который попал в скандал из-за флага Украины, стал звездой социальных сетей из-за резкого преображения. 49-летний юморист предстал в новом образе, удивив публику.

Что известно:

  • Максим Галкин отрастил бородку и показал новые фотографии из Нью-Йорка
  • Новый образ юмориста вызвал в сети ажиотаж и шутки

Максим Галкин предстал в новом образе

Известный юморист Максим Галкин взбудоражил сеть своим внезапным преображением. Новые кадры артиста из заснеженного Нью-Йорка быстро стали предметом обсуждений.

Максим Галкин в новом образе
Максим Галкин сменил образ, Фото: @maxgalkinru

На фотографияях Галкин позирует в стильной спортивной одежде и шапке с аккуратной бородкой. Многие пользователи даже неузнали юмориста в новом имидже, не поверив, что он может так выглядеть почти в 50 лет.

Максим Галкин с бородкой, фото
Максим Галкин отрастил бородку, Фото: @maxgalkinru

В комментариях Максима уже успели окрестить "новым крашем" и даже нашли сходство с голливудским актером Бенедиктом Камбербэтчем, отмечая, что новый стиль добавил ему брутальности и особого шарма.

  • Однозначно! Он нашел свой образ;
  • Думала это Бенедикт Камбербэтч;
  • Ого абгрейнулся. Красавчик. Ну борода практически никого не портит;
  • Сначала подумала, наверное какой-то красивый модный блогер о котором я не знаю;
  • В смысле это Галкин? Какой красавчик, никогда бы его не узнала;

В сети также посыпались комплименты в адрес Аллы Пугачевой, что она "удачно инвестировала" в Галкина много лет назад. На фоне этого появилось много мемов.

  • Максим и шапка взорвали интернеты;
  • Никогда так не завидовала Пугачевой;
  • Алла Борисовна вложилась в биткоин в 2009 году;
  • Алла инвестировала на стадии котлована;

На волне всеобщего интереса не остались без внимания и кадры с горнолыжного курорта Куршевель, которыми Максим поделился в своем Instagram.

Поклонники обсуждают его стройную, подтянутую фигуру и удивляются тому, как артисту удается сохранять форму секс-символа.

Максим Галкин сейчас, фото
Как сейчас выглядит Максим Галкин, Фото: @maxgalkinru

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими были романы Максима Галкина до брака с Аллой Пугачевой. Он находился в отношениях с телеведущей.

