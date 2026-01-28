"Пугачева не зря инвестировала": Галкин сменил имидж и стал неузнаваемым (фото)

Новый образ Галкина сейчас активно обсуждают в соцсетях

Российский артист Максим Галкин, который попал в скандал из-за флага Украины, стал звездой социальных сетей из-за резкого преображения. 49-летний юморист предстал в новом образе, удивив публику.

Что известно:

Максим Галкин отрастил бородку и показал новые фотографии из Нью-Йорка

Новый образ юмориста вызвал в сети ажиотаж и шутки

Максим Галкин предстал в новом образе

Известный юморист Максим Галкин взбудоражил сеть своим внезапным преображением. Новые кадры артиста из заснеженного Нью-Йорка быстро стали предметом обсуждений.

Максим Галкин сменил образ, Фото: @maxgalkinru

На фотографияях Галкин позирует в стильной спортивной одежде и шапке с аккуратной бородкой. Многие пользователи даже неузнали юмориста в новом имидже, не поверив, что он может так выглядеть почти в 50 лет.

Максим Галкин отрастил бородку, Фото: @maxgalkinru

В комментариях Максима уже успели окрестить "новым крашем" и даже нашли сходство с голливудским актером Бенедиктом Камбербэтчем, отмечая, что новый стиль добавил ему брутальности и особого шарма.

Однозначно! Он нашел свой образ;

Думала это Бенедикт Камбербэтч;

Ого абгрейнулся. Красавчик. Ну борода практически никого не портит;

Сначала подумала, наверное какой-то красивый модный блогер о котором я не знаю;

В смысле это Галкин? Какой красавчик, никогда бы его не узнала;

В сети также посыпались комплименты в адрес Аллы Пугачевой, что она "удачно инвестировала" в Галкина много лет назад. На фоне этого появилось много мемов.

Максим и шапка взорвали интернеты;

Никогда так не завидовала Пугачевой;

Алла Борисовна вложилась в биткоин в 2009 году;

Алла инвестировала на стадии котлована;

На волне всеобщего интереса не остались без внимания и кадры с горнолыжного курорта Куршевель, которыми Максим поделился в своем Instagram.

Поклонники обсуждают его стройную, подтянутую фигуру и удивляются тому, как артисту удается сохранять форму секс-символа.

Как сейчас выглядит Максим Галкин, Фото: @maxgalkinru

