"Пугачева не зря инвестировала": Галкин сменил имидж и стал неузнаваемым (фото)
Новый образ Галкина сейчас активно обсуждают в соцсетях
Российский артист Максим Галкин, который попал в скандал из-за флага Украины, стал звездой социальных сетей из-за резкого преображения. 49-летний юморист предстал в новом образе, удивив публику.
Что известно:
- Максим Галкин отрастил бородку и показал новые фотографии из Нью-Йорка
- Новый образ юмориста вызвал в сети ажиотаж и шутки
Максим Галкин предстал в новом образе
Известный юморист Максим Галкин взбудоражил сеть своим внезапным преображением. Новые кадры артиста из заснеженного Нью-Йорка быстро стали предметом обсуждений.
На фотографияях Галкин позирует в стильной спортивной одежде и шапке с аккуратной бородкой. Многие пользователи даже неузнали юмориста в новом имидже, не поверив, что он может так выглядеть почти в 50 лет.
В комментариях Максима уже успели окрестить "новым крашем" и даже нашли сходство с голливудским актером Бенедиктом Камбербэтчем, отмечая, что новый стиль добавил ему брутальности и особого шарма.
- Однозначно! Он нашел свой образ;
- Думала это Бенедикт Камбербэтч;
- Ого абгрейнулся. Красавчик. Ну борода практически никого не портит;
- Сначала подумала, наверное какой-то красивый модный блогер о котором я не знаю;
- В смысле это Галкин? Какой красавчик, никогда бы его не узнала;
В сети также посыпались комплименты в адрес Аллы Пугачевой, что она "удачно инвестировала" в Галкина много лет назад. На фоне этого появилось много мемов.
- Максим и шапка взорвали интернеты;
- Никогда так не завидовала Пугачевой;
- Алла Борисовна вложилась в биткоин в 2009 году;
- Алла инвестировала на стадии котлована;
На волне всеобщего интереса не остались без внимания и кадры с горнолыжного курорта Куршевель, которыми Максим поделился в своем Instagram.
Поклонники обсуждают его стройную, подтянутую фигуру и удивляются тому, как артисту удается сохранять форму секс-символа.
