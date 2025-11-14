Галкин из-за скандала с флагом Украины может оказаться за решеткой: что он натворил (видео)

Галкин взял у зрителя украинский флаг в Израиле

Российского шоумена Максима Галкина проверит Министерство национальной безопасности Израиля. Его заподозрили в неуважении к государственному символу этой страны.

Во время концерта в израильском городе Петах-Тикви Галкин накрыл израильский флаг украинским. В сети появилось соответствующее видео. Артист завершал программу и произнес несколько фраз на украинском, пишут российские медиа. После этого он взял украинский флаг у одного из зрителей и накрыл им израильский. Специально ли это сделал Максим — неизвестно.

Галкин в Израиле

Отмечается, что общественные деятели Израиля возмутились таким жестом Галкина. Они увидели в этом действии "порабощение и оккупацию" и восприняли как оскорбление национального символа страны. Так они подали обращение в МИД и Миннацбез Израиля с просьбой проверить ситуацию, которая сложилась с артистом.

Согласно израильскому законодательству, за умышленное осквернение государственного символа предусмотрено заключение до трех лет или штраф до 15 тысяч долларов.

Напомним, что Галкин с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехали в Израиль после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Артист периодически даёт концерты в этой стране, а также выступает в Европе и США.

Пугачева и Галкин, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими были романы Максима Галкина до брака с Аллой Пугачевой. Он находился в отношениях с телеведущей.