Галкін через скандал з прапором України може опинитися за ґратами: що він накоїв (відео)

Галкін взяв у глядача український прапор в Ізраїлі

Російського шоумена Максима Галкіна перевірить Міністерство національної безпеки Ізраїлю. Його запідозрили у неповазі до державного символу цієї країни.

Під час концерту в ізраїльському місті Петах-Тікві Галкін накрив ізраїльський прапор українським. У мережі з'явилось відповідне відео. Артист завершував програму і промовив кілька фраз українською, пишуть російські медіа. Після цього він взяв український прапор в одного із глядачів і накрив ним ізраїльський. Чи спеціально зробив це Максим — невідомо.

Галкін в Ізраїлі

Зазначається, що громадські діячі Ізраїлю обурилися таким жестом Галкіна. Вони побачили у цій дії "поневолення та окупацію" і сприйняли як образу національного символу країни. Так вони подали звернення до МЗС та Міннацбезу Ізраїлю з проханням перевірити ситуацію, яка склалась з артистом.

Відповідно до ізраїльського законодавства, за умисне осквернення державного символу передбачене ув'язнення до трьох років або штраф до 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Галкін з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми виїхали до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Артист періодично дає концерти в цій країні, а також виступає в Європі та США.

Пугачова та Галкін, фото з мережі

