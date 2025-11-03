Не Примадонною єдиною: що відомо про романи Галкіна до шлюбу з Пугачовою

Про сексуальну орієнтацію Галкіна ходило багато чуток

Відомий російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який має двох дітей із Аллою Пугачовою, до шлюбу із Примадонною мав багато романів із жінками. Однак попри це, навколо його особистого життя завжди ходили чутки.

Що відомо про жінок Максима Галкіна

Першим коханням майбутнього телеведучого стала його однокласниця — Юлія Бусиль. Вони сиділи за однією партою і закохалися один в одного, однак це дитяче кохання тривало недовго. Пізніше Галкін закохався в іншу однокласницю — Оксану Заховайко.

Максим Галкін

У 2000 році артист познайомився із телеведучою Анастасією Чорнобровіною. Він залицявся до неї дуже красиво: дарував величезні букети квітів, дорогі подарунки і водив у ресторани.

Максим Галкін з Анастасією Чорнобровіною

Проте цей роман тривав недовго. Якось Пугачова увірвалася до гримерки Чорнобровіної і влаштувала "допит" щодо її стосунків із Галкіним, хоч у самої примадонни із гумористом тоді нічого не було. Ба більше, тоді вона була у шлюбі з Філіпом Кіркоровим.

Саме через цей інцидент Анастасія перестала крутити роман із Галкіним. Тоді навіть ходили чутки, що якби вона не послухала Пугачову, то не побудувала б успішну кар'єру, адже ходили чутки, що Примадонна вміло усувала усіх суперників, і не лише на сцені.

Анастасія Чорнобровіна

Чутки про те, що Галкін — гей

До і під час стосунків Максима Галкіна з Аллою Пугачової часто пліткували, що він — гей. Сам гуморист зізнавався, що "підозри щодо моєї нетрадиційної орієнтації переслідують мене з університетських часів". Якось на сцені він пожартував, що "В Росії, якщо ти проти влади — ти або єврей, або п*да*ас. В моєму випадку вдалий збіг", що породило ще більше чуток про його орієнтацію.

Максим Галкін та Алла Пугачова

Коли Галкін одружився з Пугачовою, у ЗМІ писали, що ці стосунки — лише прикриття шоумена. Тоді стверджували, що він одружився лише для того, щоб приховати свою "справжню" орієнтацію. Проте жодна із цих чуток не підтвердилася.

