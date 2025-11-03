Не Примадонной единственной: что известно о романах Галкина до брака с Пугачевой

О сексуальной ориентации Галкина ходило много слухов

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который имеет двоих детей с Аллой Пугачевой, до брака с Примадонной не имел много романов с женщинами. Однако, несмотря на это, вокруг его личной жизни всегда ходили слухи.

Что известно о женщинах Максима Галкина

Первой любовью будущего телеведущего стала его одноклассница Юлия Бусиль. Они сидели за одной партой и влюбились друг в друга, однако эта детская любовь длилась недолго. Позже Галкин влюбился в другую одноклассницу – Оксану Заховайко.

Максим Галкин

В 2000 году артист познакомился с телеведущей Анастасией Чорнобровиной. Он ухаживал за ней очень красиво: дарил огромные букеты цветов, дорогие подарки и водил в рестораны.

Максим Галкин с Анастасией Чорнобровиной

Однако этот роман длился недолго. Как-то Пугачева ворвалась в гримерку Чернобвиной и устроила "допрос" по поводу ее отношений с Галкиным, хотя у самой примадонны с юмористом тогда ничего не было. Более того, тогда она была в браке с Филиппом Киркоровым.

Именно из-за этого инцидента Анастасия перестала крутить роман с Галкиным. Тогда даже ходили слухи, что если бы она не послушала Пугачеву, не построила бы успешную карьеру, ведь ходили слухи, что Примадонна умело устраняла всех соперников, и не только на сцене.

Анастасия Чернобрина

Слухи о том, что Галкин – гей

До и во время отношений Максима Галкина с Аллой Пугачевой часто говорили, что он — гей. Сам юморист признавался, что "подозрения в моей нетрадиционной ориентации преследуют меня с университетских времен". Как-то на сцене он пошутил, что "В России, если ты против власти — ты или еврей, или п*до*ас. В моем случае удачное совпадение", что породило еще больше слухов о его ориентации.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Когда Галкин женился на Пугачевой, в СМИ писали, что эти отношения только прикрытие шоумена. Тогда утверждали, что он женился только для того, чтобы скрыть свою "настоящую" ориентацию. Однако ни один из этих слухов не подтвердился.

