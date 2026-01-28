"Пугачова не дарма інвестувала": Галкін змінив імідж і став невпізнанним (фото)
Новий образ Галкіна зараз активно обговорюють у соцмережах
Російський артист Максим Галкін, який потрапив у скандал через прапор України, став зіркою соціальних мереж через неочікуване перевтілення. 49-річний гуморист постав у новому образі, здивувавши публіку.
Що відомо:
- Максим Галкін відростив борідку та показав нові фотографії з Нью-Йорка
- Новий образ гумориста викликав у мережі ажіотаж та жарти
Максим Галкін постав у новому образі
Відомий гуморист Максим Галкін розбурхав мережу своїм раптовим перевтіленням. Нові кадри артиста із засніженого Нью-Йорка швидко стали предметом обговорень.
На фотографіях Галкін позує у стильному спортивному одязі та шапці з акуратною борідкою. Багато користувачів навіть невпізнали гумориста в новому іміджі, не повіривши, що він може виглядати майже в 50 років.
У коментарях Максима вже встигли охрестити "новим крашем" і навіть знайшли схожість із голлівудським актором Бенедиктом Камбербетчем, зазначаючи, що новий стиль додав йому брутальності та особливого шарму.
- Однозначно! Він знайшов свій образ;
- Думала це Бенедикт Камбербетч;
- Ого абгрейднувся. Красень. Ну, борода практично нікого не псує;
- Спочатку подумала, напевно, якийсь гарнй модний блогер про якого я не знаю;
- Це Галкін? Який красень, ніколи б його не впізнала;
У мережі також посипалися компліменти на адресу Алли Пугачової, що вона "вдало інвестувала" в Галкіна багато років тому. З огляду на це з’явилося багато мемов.
- Максим та шапка підірвали інтернети;
- Ніколи так не заздрила Пугачовій;
- Алла Борисівна вклалася в біткоїн у 2009 році;
- Алла інвестувала на стадії котловану;
На хвилі загального інтересу не залишилися поза увагою і кадри з гірськолижного курорту Куршевель, якими Максим поділився у своєму Instagram.
Шанувальники обговорюють його струнку, підтягнуту пфігуру і дивуються, як артисту вдається зберігати форму секс-символу.
Раніше "Телеграф" розповідав, якими були романи Максима Галкіна до шлюбу з Аллою Пугачовою. Він перебував у стосунках із телеведучою.