"Пугачова не дарма інвестувала": Галкін змінив імідж і став невпізнанним (фото)

Новий образ Галкіна зараз активно обговорюють у соцмережах

Російський артист Максим Галкін, який потрапив у скандал через прапор України, став зіркою соціальних мереж через неочікуване перевтілення. 49-річний гуморист постав у новому образі, здивувавши публіку.

Що відомо:

Максим Галкін відростив борідку та показав нові фотографії з Нью-Йорка

Новий образ гумориста викликав у мережі ажіотаж та жарти

Максим Галкін постав у новому образі

Відомий гуморист Максим Галкін розбурхав мережу своїм раптовим перевтіленням. Нові кадри артиста із засніженого Нью-Йорка швидко стали предметом обговорень.

Максим Галкін змінив образ, Фото: @maxgalkinru

На фотографіях Галкін позує у стильному спортивному одязі та шапці з акуратною борідкою. Багато користувачів навіть невпізнали гумориста в новому іміджі, не повіривши, що він може виглядати майже в 50 років.

Максим Галкін відростив борідку, Фото: @maxgalkinru

У коментарях Максима вже встигли охрестити "новим крашем" і навіть знайшли схожість із голлівудським актором Бенедиктом Камбербетчем, зазначаючи, що новий стиль додав йому брутальності та особливого шарму.

Однозначно! Він знайшов свій образ;

Думала це Бенедикт Камбербетч;

Ого абгрейднувся. Красень. Ну, борода практично нікого не псує;

Спочатку подумала, напевно, якийсь гарнй модний блогер про якого я не знаю;

Це Галкін? Який красень, ніколи б його не впізнала;

У мережі також посипалися компліменти на адресу Алли Пугачової, що вона "вдало інвестувала" в Галкіна багато років тому. З огляду на це з’явилося багато мемов.

Максим та шапка підірвали інтернети;

Ніколи так не заздрила Пугачовій;

Алла Борисівна вклалася в біткоїн у 2009 році;

Алла інвестувала на стадії котловану;

На хвилі загального інтересу не залишилися поза увагою і кадри з гірськолижного курорту Куршевель, якими Максим поділився у своєму Instagram.

Шанувальники обговорюють його струнку, підтягнуту пфігуру і дивуються, як артисту вдається зберігати форму секс-символу.

Як зараз виглядає Максим Галкін, Фото: @maxgalkinru

