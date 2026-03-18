Цымбалюк странно оправдался за рекламу наркотиков (видео)

Актер удалил рекламные сторис

Украинский актер Тарас Цымбалюк, оказавшийся в центре скандала из-за рекламы продукта с признаками наркотических веществ, публично отреагировал на ситуацию и извинился перед подписчиками. Соответствующие сторис он опубликовал в своем Instagram.

По словам актера, перед размещением рекламы его команда действовала "по протоколу" — у рекламодателя они попросили всю необходимую документацию. Как утверждает Цымбалюк, сертификаты были предоставлены, и в них отмечалось, что продукт примерно на 70% состоит из CBD — вещества, уже длительное время легализованного в Украине и официально продаваемого в аптеках.

Актер рассказал, что после публикации с ним связался близкий друг-военный и посоветовал немедленно удалить рекламу, ведь тот не знает "всего основания". Цымбалюк прислушался к этой рекомендации и убрал сторис.

Тарас Цымбалюк извинився. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Актер признался, что он понял после этого случая, что даже наличие сертификатов не гарантирует полный список состава продукта. По словам Цымбалюка, этот случай дал ему понять, что стандартной проверки документов недостаточно, чтобы быть уверенным в безопасности и уместности рекламы.

Цымбалюк также заверил, что сделал выводы и в дальнейшем будет подходить к сотрудничеству с брендами гораздо внимательнее. В частности он пообещал глубже анализировать состав продукции.

Напомним, что Тарас Цымбалюк и блоггер Эсти Роговая рекламировали так называемые кофешопы, где продается синтетическая продукция для курения под видом "сувенирной продукции". Простыми словами – спайс. Это возмутило сеть.

Одна из пользователей Threads опубликовала пост с извинениями Цимбалюка. Другие пользователи в комментариях пишут, что не верят в то, что Цимбалюк не знал, что он рекламирует.

"Ну, актер! Все поверили! Что он, что она прям не знали что рекламируют. Эй. Возможно рядовой гражданин и не знает что это такое, ну точно не эта "элита"";

"Цымбалюк кринж года";

"Ой брехло….трет нос, пожимает плечами";

"То же самое поет @taras.tsymbaliuk, что и @esty_rogovaya. Вот им самим не противно от себя за эту ложь? Просто захотели заработать быстрые деньги".

