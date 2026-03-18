Цимбалюк дивно виправдався за рекламу наркотиків (відео)

Актор видалив рекламні сторіс

Український актор Тарас Цимбалюк, який опинився в центрі скандалу через рекламу продукту з ознаками наркотичних речовин, публічно відреагував на ситуацію та перепросив перед підписниками. Відповідні сторіс він опублікував у своєму Instagram.

За словами актора, перед розміщенням реклами його команда діяла "за протоколом" — у рекламодавця запросили всю необхідну документацію. Як стверджує Цимбалюк, сертифікати були надані, і в них зазначалося, що продукт приблизно на 70% складається з CBD — речовини, яка вже тривалий час легалізована в Україні та офіційно продається в аптеках.

Актор розповів, що після публікації з ним зв’язався близький друг-військовий і порадив негайно видалити рекламу, адже той не знає "усього підґрунтя". Цимбалюк прислухався до цієї рекомендації та прибрав сторіс.

Тарас Цимбалюк вибачився. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Актор зізнався, що він зрозумів після цього випадку, що навіть наявність сертифікатів не гарантує повного списку складу продукту. За словами Цимбалюка, цей випадок дав йому зрозуміти, що стандартної перевірки документів недостатньо, аби бути впевненим у безпечності та доречності реклами.

Цимбалюк вибачився перед аудиторією. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Цимбалюк також запевнив, що зробив висновки і надалі підходитиме до співпраці з брендами значно уважніше. Зокрема, він пообіцяв глибше аналізувати склад продукції.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк і блогерка Есті Рогова рекламували так звані кофі-шопи, де продається синтетична продукція для куріння під виглядом "сувенірної продукції". Простими словами — спайс. Це обурило мережу.

Цимбалюк і Рогова рекламують наркотичні речовини

Одна із користувачок Threads опублікувала допис із вибаченнями Цимбалюка. Інші користувачі в коментарях пишуть, що не вірять в те, що Цимбалюк не знав, що він рекламує.

"Ну, актор! Всі повірили!. Що він що вона прям не знали що рекламують. Агов. Можливо пересічний громадянин і не знає що то таке, ну точно не ця "еліта"";

"Цимбалюк крінж року";

"Ой брехло ….тре носа, пожимає плечима";

"Те ж саме співає @taras.tsymbaliuk, що і @esty_rogovaya. От їм самим не гидко від себе за цю брехню? Просто захотіли заробити швидкі гроші"

Раніше "Телеграф" розповідав, що внук блогера діда Толі відреагував на звинувачення у цинізмі. Його звинувачували у заробітку на смерті дідуся.