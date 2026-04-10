Секс-символ уже не тот. Том Харди повеселил украинцев "пивным" пузиком на пляже (фото)

Актер показал реальную фигуру на семейном отдыхе

Британский актер и звезда "Венома" Том Харди наслаждается семейным отпуском, однако его физическая форма стала темой для жарких споров. Пока актер нежится на солнце, фанаты шутят о "фигуре как у кумира".

Новые фото 48-летней знаменитости с семейного отдыха мгновенно заполонили сеть. Британец, которого привыкли видеть с рельефными мышцами, удивил поклонников изменившимся внешним видом. Похоже, актер решил дать себе передышку от изнурительных тренировок и немного расслабиться под жарким солнцем Барбадоса.

Во вторник, 7 апреля, папарацци застали Тома на пляже без рубашки. Харди демонстрировал свой знаменитый татуированный торс, который теперь выглядит менее атлетичным, чем в кино. Компанию ему составляли супруга, актриса Шарлотта Райли, и их сын, пишет just jared.

Украинские пользователи Threads не прошли мимо таких кадров. Появление "пивного" животика у голливудского секс-символа вызвало волну ироничных и ободряющих комментариев.

"Такое впечатление, что после этого фото Тома Харди большинству мужчинам стало как-то спокойнее спать, больше уверенности появилось ощущение причастности к прекрасному"

Один из пользователей-мужчин даже признался: "Наконец-то сбылась моя мечта — иметь фигуру как у Тома Харди".

Впрочем, женская половина аудитории поспешила на защиту актера. "Лучше бы вы о его харизме мечтали. Но фигура тоже ничего, пусть будет. Мы любили его, когда он своими кривыми зубами улыбался, поэтому можем легко простить пузико", — пишут поклонницы.

Каким Том Харди был в молодости

