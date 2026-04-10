Секс-символ вже не той. Том Гарді повеселив українців "пивним" пузиком на пляжі (фото)

Актор показав реальну фігуру на сімейному відпочинку

Британський актор та зірка "Венома" Том Гарді насолоджується сімейною відпусткою, проте його фізична форма стала темою для спекотних суперечок. Поки актор ніжиться на сонці, фанати жартують про "фігуру як у кумира".

Нові фото 48-річної знаменитості із сімейного відпочинку миттєво заполонили мережу. Британець, якого звикли бачити з рельєфними м’язами, здивував шанувальників зовнішнім виглядом, що змінився. Схоже, актор вирішив дати собі перепочинок від виснажливих тренувань і трохи розслабитись під спекотним сонцем Барбадосу.

У вівторок, 7 квітня, папараці застали Тома на пляжі без сорочки. Гарді демонстрував свій знаменитий татуйований торс, який тепер виглядає менш атлетичним, ніж у кіно. Компанію йому складали дружина, актриса Шарлотта Райлі, та його син, пише just jared.

Українські користувачі Threads не пройшли повз такі кадри. Поява "пивного" животика у голлівудського секс-символа викликала хвилю іронічних і підбадьорливих коментарів.

"Таке враження, що після цього фото Тома Харді більшості чоловікам стало якось спокійніше спати, більше впевненості зʼявилось, відчуття дотичності до прекрасного"

Один із користувачів-чоловіків навіть зізнався: "Нарешті збулась моя мрія — мати фігуру як у Тома Харді".

Втім, жіноча половина аудиторії поспішила на захист актора. "Краще б ви про його харизму мріяли. Але фігура теж нічого, най буде. Ми любили його коли він своїми кривими зубами посміхався, тому можемо легко пробачити пузіко", — пишуть шанувальниці.

