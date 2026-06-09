После 13 лет брака: известная украинская актриса официально развелась
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Актриса выбросила вещи экс-мужа на помойку
Украинская актриса Виктория Билан-Ращук официально развелась со своим мужем, актером и военнослужащим Владимиром Ращуком. Судебное заседание о расторжении брака состоялось 8 июня, однако сам Ращук на нем не присутствовал.
О завершении бракоразводного процесса артистка сообщила на своей странице в Instagram. После принятия решения суда Виктория откровенно поделилась эмоциями с подписчиками. По ее словам, она окончательно завершила непростой этап своей жизни и ощутила долгожданную свободу. Билан-Ращук не скрывала, что причиной разрыва стали ложь, предательство и глубокое разочарование.
Сегодня я официально освободилась. Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, измены и разочарования. На суд он не явился, потому что "в армии и не может прийти". Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания
Она также рассказала, что суд предоставлял супругам время для возможного примирения, однако от этой возможности отказалась. По словам Виктории, настоящее примирение возможно только там, где есть правда, уважение и ответственность.
Кроме того, актриса призналась, что избавилась от вещей бывшего мужа, которые оставались у нее после разрыва, просто выбросив их на помойку: "Хотела отдать оставшиеся вещи, но некому было. Выбросила на помойку!"
Напомним, что о кризисе в семье стало известно еще раньше. Разрыв между супругами произошел во время беременности Виктории Билан-Ращук. Тогда, по словам актрисы, Владимир Ращук влюбился в другую женщину и начал отношения на стороне, изменяя жене.