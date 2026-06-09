После 13 лет брака: известная украинская актриса официально развелась

Актриса выбросила вещи экс-мужа на помойку

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук официально развелась со своим мужем, актером и военнослужащим Владимиром Ращуком. Судебное заседание о расторжении брака состоялось 8 июня, однако сам Ращук на нем не присутствовал.

О завершении бракоразводного процесса артистка сообщила на своей странице в Instagram. После принятия решения суда Виктория откровенно поделилась эмоциями с подписчиками. По ее словам, она окончательно завершила непростой этап своей жизни и ощутила долгожданную свободу. Билан-Ращук не скрывала, что причиной разрыва стали ложь, предательство и глубокое разочарование.

Сегодня я официально освободилась. Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, измены и разочарования. На суд он не явился, потому что "в армии и не может прийти". Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания Виктория Билан

Она также рассказала, что суд предоставлял супругам время для возможного примирения, однако от этой возможности отказалась. По словам Виктории, настоящее примирение возможно только там, где есть правда, уважение и ответственность.

Кроме того, актриса призналась, что избавилась от вещей бывшего мужа, которые оставались у нее после разрыва, просто выбросив их на помойку: "Хотела отдать оставшиеся вещи, но некому было. Выбросила на помойку!"

Напомним, что о кризисе в семье стало известно еще раньше. Разрыв между супругами произошел во время беременности Виктории Билан-Ращук. Тогда, по словам актрисы, Владимир Ращук влюбился в другую женщину и начал отношения на стороне, изменяя жене.