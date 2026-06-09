Після 13 років шлюбу: відома українська акторка офіційно розлучилася

Актриса викинула речі ексчоловіка на смітник

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, актором та військовослужбовцем Володимиром Ращуком. Судове засідання щодо розірвання шлюбу відбулося 8 червня, однак сам Ращук на ньому не був присутній.

Про завершення шлюборозлучного процесу артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Після ухвалення рішення суду Вікторія відверто поділилася емоціями з підписниками. За її словами, вона остаточно завершила непростий етап свого життя та відчула довгоочікувану свободу. Білан-Ращук не приховувала, що причиною розриву стали брехня, зрада та глибоке розчарування.

Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую зі спини ножі, відмиваюсь від брехні, зради й розчарування. На суд він не з’явився, бо ж "у війську і не може прийти". Чергове брехливе клопотання і чергові виправдовування Вікторія Білан

Вона також розповіла, що суд надавав подружжю час для можливого примирення, однак від цієї можливості відмовилася. За словами Вікторії, справжнє примирення можливе лише там, де є правда, повага та відповідальність.

Крім того, акторка зізналася, що позбулася речей колишнього чоловіка, які залишалися в неї після розриву, просто викинувши їх на смітник: "Хотіла віддати речі, які залишилися, але не було кому. Викинула на смітник!"

Нагадаємо, про кризу в родині стало відомо ще раніше. Розрив між подружжям стався під час вагітності Вікторії Білан-Ращук. Тоді, за словами акторки, Володимир Ращук закохався в іншу жінку та почав стосунки на стороні, зраджуючи дружину.