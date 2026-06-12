"Фабрика звезд" возвращается: Алан Бадоев стал ментором нового сезона от SWEET.TV

14 июня на Кураже состоится открытая встреча с ментором проекта

SWEET.TV перезапускает "Фабрику звезд" как современную музыкальную академию нового поколения украинских артистов. Именно Алан Бадоев возглавит это творческое пространство, собрав вокруг себя команду лучших педагогов, продюсеров и экспертов музыкальной индустрии.

18 лет назад музыкальным продюсером "Фабрики звезд" была Наталья Могилевская — одна из ключевых фигур, формировавшая звучание и атмосферу проекта. Сегодня новую страницу в истории легендарного шоу открывает Алан Бадоев, который станет ментором обновленной "Фабрики звезд" на SWEET.TV.

Бадоев поможет молодым исполнителям раскрывать свою индивидуальность, находить сильные стороны, формировать артистический образ и учиться взаимодействовать с аудиторией. С первых дней в Звездной академии до финального эфира он станет ключевым человеком, который будет направлять, поддерживать и помогать проходить все этапы профессионального становления.

Рассказывая о перезапуске шоу, он отмечает переход к совершенно новым стандартам:

"Этот проект не будет просто повторением или ностальгией по прошлому – это совершенно новое дыхание и шаг в будущее. Платформа SWEET.TV готовит невероятно масштабный перезапуск с кучей крутых инноваций и диджитал-новшеств. Новая "Фабрика" станет значительно более технологичной и открытой. Но главное – меняется сама философия шоу. Мы привлекаем к проекту лучших специалистов: режиссеров, стилистов, хореографов, людей, которые сейчас формируют украинский шоу-бизнес. Мы хотим дать молодым талантам не просто эфирное время, а реальные цифровые инструменты, продвижение стратегии и кассовые треки. Это будет масштабное, честное и прогрессивное шоу о рождении self-made артистов новой эпохи".

На пути отбора для ментора не имеют значения искусственные образы или эпатаж, он ищет исключительно чистую энергию и искренность.

"Больше всего я кайфую на кастинге тогда, когда вижу по-настоящему талантливого человека. Встреча с чистым, незаангажированным талантом — это и есть мое наибольшее удовольствие на проекте. На самом деле все очень просто — мое сердце покоряется исключительно талантом. Не существует никаких искусственных трюков, особых песен или эпатажных образов, которые сработали, если нет главного".

"Фабрика звезд" на SWEET.TV является платформой, где молодые исполнители получат не только сцену, но и реальные инструменты для построения карьеры. Для этого к проекту привлекут ведущих музыкальных продюсеров, преподавателей, хореографов, авторов песен и хитмейкеров страны.

Возможность задать вопрос Алану Бадоеву лично

Для тех, кто мечтает попасть на "Фабрику звезд", но до сих пор не отважился подать заявку, SWEET.TV подготовил особую возможность. 14 июня на Кураже состоится открытая встреча с ментором проекта Аланом Бадоевым и креативным продюсером "Фабрики звезд" Владимиром Завадюком.

Все желающие смогут задать им вопросы, услышать советы о старте музыкальной карьеры, узнать, кого именно ищет новая "Фабрика звезд" и получить мотивацию сделать свой первый шаг к большой сцене.

Кроме того, Владимир Завадюк расскажет о создании обновленной "Фабрики звезд", раскроет несколько закулисных тайн проекта, представит первый проморолик и расскажет, что именно нужно сделать, чтобы вас заметили продюсеры и услышала вся страна.

Фабрика звезд – это музыкальная платформа для будущих звезд. Мы хотим, чтобы этот сезон стал для Украины знаковым и подарил новые имена, которые так нужны сейчас. Чтобы у Украинцев был большой выбор, что слушать именно украинскую музыку от Украинских звезд.

"Мы долго искали человека, который мог бы возглавить новую "Фабрику звезд", и в конце концов поняли: Алан Бадоев — именно тот, кто способен соединить наследие легендарного проекта с его новой историей. 18 лет назад Алан был режиссером-постановщиком "Фабрики звезд", а сегодня возвращается уже как главный ментор. Для нас это символическая связь между поколениями проекта", — комментирует руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Твоя музыкальная история начинается здесь! Подавай заявку и становись частью новой эпохи украинской музыки.