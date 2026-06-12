"Фабрика зірок" повертається: Алан Бадоєв став ментором нового сезону від SWEET.TV

14 червня на Куражі відбудеться відкрита зустріч із ментором проєкту

SWEET.TV перезапускає "Фабрику зірок" як сучасну музичну академію для нового покоління українських артистів. Саме Алан Бадоєв очолить цей творчий простір, зібравши навколо себе команду найкращих педагогів, продюсерів та експертів музичної індустрії.

18 років тому музичним продюсером "Фабрики зірок" була Наталія Могилевська — одна з ключових постатей, яка формувала звучання та атмосферу проєкту. Сьогодні нову сторінку в історії легендарного шоу відкриває Алан Бадоєв, який стане ментором оновленої "Фабрики зірок" на SWEET.TV.

Бадоєв допомагатиме молодим виконавцям розкривати свою індивідуальність, знаходити сильні сторони, формувати артистичний образ і вчитися взаємодіяти з аудиторією. Від перших днів у Зірковій академії до фінального ефіру він стане ключовою людиною, яка направлятиме, підтримуватиме та допомагатиме проходити всі етапи професійного становлення.

Розповідаючи про перезапуск шоу, він наголошує на переході до абсолютно нових стандартів:

"Цей проєкт не буде просто повторенням чи ностальгією за минулим — це абсолютно новий подих і крок у майбутнє. Платформа SWEET.TV готує неймовірно масштабний перезапуск із купою крутих інновацій та діджитал-нововведень. Нова "Фабрика" стане значно технологічнішою та відкритішою. Але головне — змінюється сама філософія шоу. Ми залучаємо до проєкту найкращих фахівців: режисерів, стилістів, хореографів, — людей, які зараз формують український шоубізнес. Ми хочемо дати молодим талантам не просто ефірний час, а реальні цифрові інструменти, стратегію просування та касові треки. Це буде масштабне, чесне та прогресивне шоу про народження self-made артистів нової епохи".

На шляху відбору для ментора не мають значення штучні образи чи епатаж — він шукає виключно чисту енергію та щирість:

"Найбільше я кайфую на кастингу тоді, коли бачу по-справжньому талановиту людину. Зустріч із чистим, незаангажованим талантом — це і є моє найбільше задоволення на проєкті. Насправді все дуже просто — моє серце підкорюється виключно талантом. Не існує жодних штучних трюків, особливих пісень чи епатажних образів, які б спрацювали, якщо немає головного".

"Фабрика зірок" на SWEET.TV платформою, де молоді виконавці отримають не лише сцену, а й реальні інструменти для побудови кар'єри. Для цього до проєкту залучать провідних музичних продюсерів, викладачів, хореографів, авторів пісень та хітмейкерів країни.

Можливість поставити запитання Алану Бадоєву особисто

Для тих, хто мріє потрапити на "Фабрику зірок", але досі не наважився подати заявку, SWEET.TV підготував особливу можливість. 14 червня на Куражі відбудеться відкрита зустріч із ментором проєкту Аланом Бадоєвим та креативним продюсером "Фабрики зірок" Володимиром Завадюком.

Усі охочі зможуть поставити їм запитання, почути поради про старт музичної кар'єри, дізнатися, кого саме шукає нова "Фабрика зірок", та отримати мотивацію зробити свій перший крок до великої сцени.

Окрім цього, Володимир Завадюк розкаже про створення оновленої "Фабрики зірок", розкриє кілька закулісних таємниць проєкту, презентує перший проморолик та розповість, що саме потрібно зробити, аби вас помітили продюсери та почула вся країна.

Фабрика зірок це музична платформа для майбутніх зірок. Ми хочемо, щоб цей сезон став для України знаковим і подарував нові імена, які так потрібні зараз. Щоб в Українців був великий вибір що слухати саме українську музику від Українських зірок.

"Ми довго шукали людину, яка могла б очолити нову "Фабрику зірок", і зрештою зрозуміли: Алан Бадоєв — саме той, хто здатен поєднати спадщину легендарного проєкту з його новою історією. 18 років тому Алан був режисером-постановником "Фабрики зірок", а сьогодні повертається вже як головний ментор. Для нас це символічний зв'язок між поколіннями проєкту", — коментує керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк.

Твоя музична історія починається тут! Подавай заявку та ставай частиною нової епохи української музики.