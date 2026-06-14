Повторит судьбу Повалий? Что будет с элитными квартирами Ани Лорак в Киеве, по мнению ИИ

Узнайте, сможет ли государство забрать 9 элитных объектов недвижимости певицы-предательницы в Украине

История с конфискацией имения Таисии Повалий показала, что недвижимость артистов, поддержавших Россию или продолживших там зарабатывать после начала великой войны, больше неприкосновенна. На этом фоне новые данные об имуществе Ани Лорак в Украине вызвали закономерный вопрос: может ли государство применить к певице аналогичный "механизм".

В общем, санкции против Ани Лорак и Таисии Повалий были похожи — обоих внесли в санкционный список СНБО и лишили государственных наград. Однако в случае Повалий государство пошло дальше — через суд его дом и землю конфисковали. Относительно Лорак такие решения пока не принимались. "Телеграф" спросил у ИИ, учитывая ли сходство санкций, такой сценарий теоретически возможен и для нее.

Впрочем, как сообщает ChatGPT, автоматического сценария "как у Повалий" для Ани Лорак пока не существует. Сам факт владения недвижимостью или проживания в России не означает немедленной конфискации. Для этого необходимы юридические основания и решение суда.

Таисия Повалий. Фото: скриншот YouTube

Механизм санкционного взыскания активов применяется к лицам, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции, а Министерство юстиции обратилось в суд с требованием об изъятии имущества. Именно по такой процедуре государство получило активы Повалия. Что касается Лорак, аналогичных исков пока не было, хотя сам факт наличия санкций означает, что юридический механизм для потенциального взыскания активов в будущем уже существует.

Ани Лорак. Фото: glavcom.ua

Напомним, недавно журналисты OBOZ.UA выяснили, что на Каролину Куек, более известную как Ани Лорак, зарегистрировано девять объектов недвижимости в Украине. Среди них несколько элитных квартир в киевском ЖК Park Avenue VIP, жилье на Позняках, квартира в историческом доме в Шевченковском районе столицы, а также гаражи. Кроме того, у певицы остаются три торговых марки.

В апреле 2026 года Высший антикоррупционный суд окончательно принял решение о взыскании в пользу государства дома и земельного участка Таисии Повалий в Петропавловской Борщаговке. После этого Фонд государственного имущества приступил к подготовке к реализации конфискованных активов. Таким образом, был создан важный прецедент для других публичных лиц, которые связали свою деятельность со страной-агрессором.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Повалий получила тюремный срок в Украине. Узнайте, сколько и за что.