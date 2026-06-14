Повторить долю Повалій? Що буде з елітними квартирами Ані Лорак у Києві, на думку ШІ

Дізнайтеся, чи зможе держава забрати 9 елітних об'єктів нерухомості співачки-зрадниці в Україні

Історія з конфіскацією маєтку Таїсії Повалій показала, що нерухомість артистів, які підтримали Росію або продовжили там заробляти після початку великої війни, більше не є недоторканною. На цьому тлі нові дані про майно Ані Лорак в Україні викликали закономірне запитання — чи може держава застосувати до співачки аналогічний "механізм".

Загалом санкції проти Ані Лорак і Таїсії Повалій були схожими — обох внесли до санкційного списку РНБО та позбавили державних нагород. Однак у випадку Повалій держава пішла далі — через суд її будинок і землю конфіскували. Щодо Лорак таких рішень поки не ухвалювали. "Телеграф" запитав у ШІ, чи з огляду на схожість санкцій такий сценарій теоретично можливий і для неї.

Втім, як повідомляє ChatGPT, автоматичного сценарію "як у Повалій" для Ані Лорак наразі не існує. Сам факт володіння нерухомістю або проживання в Росії не означає негайної конфіскації. Для цього необхідні юридичні підстави та відповідне рішення суду.

Таїсія Повалій. Фото: скріншот YouTube

Механізм санкційного стягнення активів застосовується до осіб, щодо яких Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції, а Міністерство юстиції звернулося до суду з вимогою про вилучення майна. Саме за такою процедурою держава отримала активи Повалій. Щодо Лорак аналогічних позовів поки не було, хоча сам факт наявності санкцій означає, що юридичний механізм для потенційного стягнення активів у майбутньому вже існує

Ані Лорак. Фото: glavcom.ua

Нагадаємо, нещодавно журналісти OBOZ.UA з'ясували, що на Кароліну Куєк, більш відому як Ані Лорак, зареєстровано дев'ять об'єктів нерухомості в Україні. Серед них — кілька елітних квартир у київському ЖК Park Avenue VIP, помешкання на Позняках, квартира в історичному будинку в Шевченківському районі столиці, а також гаражі. Крім того, у співачки залишаються чинними три торговельні марки.

У квітні 2026 року Вищий антикорупційний суд остаточно ухвалив рішення про стягнення на користь держави будинку та земельної ділянки Таїсії Повалій у Петропавлівській Борщагівці. Після цього Фонд державного майна розпочав підготовку до реалізації конфіскованих активів. Таким чином було створено важливий прецедент для інших публічних осіб, які пов'язали свою діяльність із країною-агресором.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Повалій отримала тюремний термін в Україні. Дізнайтеся, скільки і за що.