"Скачет как здоровый...": Козловский нарвался на жесткий хейт в сети из-за увольнения со службы

Певец демобилизовался еще в 2024 году

Украинский певец Виталий Козловский очутился в центре новой волны обсуждений в соцсетях. Причиной стало видео с одного из его выступлений, опубликованного пользователем Threads с довольно резкой подписью: "Когда списался по состоянию здоровья".

На кадрах артист активно танцует и двигается по сцене. Пост быстро набрал популярность, а в комментариях разгорелась пылкая дискуссия. Часть пользователей встала на защиту певца, однако многие люди начали иронизировать по поводу причин его увольнения с военной службы.

Виталий Козловский

Среди комментариев появились саркастические реплики. Пользователи хейтят певца за увольнение со службы.

"Ой, да вы придираетесь. Невооруженным глазом же видно плоскостопие";

"И как его уволили из ВСУ? Накачан как супермен, скачет как здоровый козел";

"Это "уход за женой";

"Вы что, он же испытал безумную "дедовщину" в оркестре ВСУ! Как человеку служить после такого? И жена у него инвалид, побойтесь Бога!".

Что известно о службе Козловского и почему его демобилизовали

Виталий Козловский сообщил о мобилизации летом 2023 года. Сначала он проходил службу в составе Национальной гвардии Украины, после чего был переведен в Национальный президентский оркестр. Впоследствии, в мае 2024 года, артиста направили в 22-ю отдельную механизированную бригаду, где он занимал должность солдата резерва.

Виталий Козловский. Фото: соцсети

Как впоследствии подтвердили в Командовании Сухопутных войск, уже в конце июня 2024 года Козловский был уволен с военной службы. Официальным основанием явились семейные обстоятельства. В частности, речь шла о необходимости постоянного ухода за женой, являющейся лицом с инвалидностью I или II группы. Сам певец долго не комментировал детали своего увольнения, а впоследствии заявил, что готов детально рассказать об этом периоде только после завершения войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Козловский показал подросшего сына. Маленькому Оскару уже два года и он главный фанат папы.