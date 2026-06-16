"Скаче як здоровий...": Козловський нарвався на жорсткий хейт у мережі через звільнення зі служби

Співак демобілізувався ще у 2024 році

Український співак Віталій Козловський опинився у центрі нової хвилі обговорень у соцмережах. Причиною стало відео з одного з його виступів, яке опублікував користувач Threads із доволі різким підписом: "Коли списався за станом здоров'я".

На кадрах артист активно танцює та рухається сценою. Допис швидко набрав популярність, а в коментарях розгорілася палка дискусія. Частина користувачів стала на захист співака, однак чимало людей почали іронізувати щодо причин його звільнення з військової служби.

Віталій Козловський

Серед коментарів з'явилися саркастичні репліки. Користувачі хейтять співака за звільнення зі служби.

"Ой, та ви придираєтесь. Неозброєним оком ж видно плоскостопість";

"І як його звільнили з ЗСУ? Накачаний як супермен, скаче як здоровий козел";

"Це "догляд за дружиною";

"Ви що, він же зазнав шаленої "дідівщини" в оркестрі ЗСУ! Як людині служити після такого? І дружина у нього інвалід, побійтесь Бога!".

Що відомо про службу Козловського та чому його демобілізували

Віталій Козловський повідомив про мобілізацію влітку 2023 року. Спочатку він проходив службу у складі Національної гвардії України, після чого був переведений до Національного президентського оркестру. Згодом, у травні 2024 року, артиста направили до 22-ї окремої механізованої бригади, де він обіймав посаду солдата резерву.

Віталій Козловський. Фото: соцмережі

Як згодом підтвердили у Командуванні Сухопутних військ, вже наприкінці червня 2024 року Козловського було звільнено з військової служби. Офіційною підставою стали сімейні обставини. Зокрема, йшлося про необхідність постійного догляду за дружиною, яка є особою з інвалідністю I або II групи. Сам співак тривалий час не коментував деталі свого звільнення, а згодом заявив, що готовий детально розповісти про цей період лише після завершення війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Козловський показав підрослого сина. Маленькому Оскару вже два роки і він — головний фанат тата.