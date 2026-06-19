Бывшая солистка "ВИА Гры" впервые станет мамой (фото)

После семи лет брака певица показала округлившийся живот

Экс-участница популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова поделилась с поклонниками радостной новостью. 33-летняя певица сообщила, что готовится впервые стать мамой.

О грядущем пополнении в семье артистка рассказала с помощью новой фотосессии, кадры из которой опубликовала в Instagram. На снимках Кожевникова позирует на морском побережье в белом блестящем платье, которое подчеркнуло ее заметно округлившийся живот.

"Моя новая эра", — лаконично подписала фотографии исполнительница.

Отметим, что будущий малыш станет первым ребенком для Анастасии Кожевниковой. В августе 2018 года, в День независимости Украины, певица вышла замуж за своего школьного друга Кирилла Сниткова. Ранее артистка рассказывала, что познакомилась с будущим мужем еще в школьные годы.

"Наше знакомство состоялось, когда я была в 9-м классе, а он — в 11-м. Я выступала, и именно во время выступления он меня заметил, поэтому наши отношения уже строились с учетом того, что я пою", — делилась Кожевникова.

Напомним, Анастасия Кожевникова стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в телевизионном проекте "Хочу V ВИА Гру". В составе коллектива она выступала до сентября 2018 года, после чего начала сольную карьеру.

Ранее сообщалось о беременности британской принцессы Евгении.