Колишня солістка "ВІА Гри" вперше стане мамою (фото)

Після семи років шлюбу співачка показала округлий живіт

Ексучасниця популярного гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова поділилася з шанувальниками радісною новиною. 33-річна співачка повідомила, що готується вперше стати мамою.

Про прийдешнє поповнення в сім’ї артистка розповіла за допомогою нової фотосесії, кадри з якої опублікувала в Instagram. На знімках Кожевнікова позує на морському узбережжі в білій блискучій сукні, яка підкреслила її помітно округлий живіт.

"Моя нова ера", — лаконічно підписала фотографії виконавиця.

Зазначимо, що майбутнє маля стане першою дитиною для Анастасії Кожевнікової. У серпні 2018 року, у День незалежності України, співачка вийшла заміж за свого шкільного друга Кирила Сніткова. Раніше артистка розповідала, що познайомилася з майбутнім чоловіком ще у шкільні роки.

"Наше знайомство відбулося, коли я була у 9-му класі, а він — в 11-му. Я виступала, і саме під час виступу він мене помітив, тому наші стосунки вже будувалися з урахуванням того, що я співаю", — ділилася Кожевнікова.

Нагадаємо, Анастасія Кожевнікова стала учасницею гурту "ВІА Гра" у 2013 році після перемоги у телевізійному проєкті "Хочу V ВІА Гру". У складі колективу вона виступала до вересня 2018 року, після чого розпочала сольну кар’єру.

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