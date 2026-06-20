"Пазл сложился". Блогер-сплетник слил "инсайд" о муже-военном Витвицкой

Алексей Ситайло ранее работал судьей в Сумской области

В субботу, 20 июня, стало известно о женитьбе телеведущей Соломии Витвицкой на военном Алексее Ситайло. Новость вызвала волну радости среди поклонников звезды, ведь она готовится впервые стать матерью в 46 лет. Впрочем, сразу после этого в сети появился скандальный инфоповод.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов обнародовал неподтвержденную информацию, которую ему якобы передал анонимный инсайдер. В нем утверждается, что для Алексея будущий ребенок якобы может стать основанием для увольнения со службы.

"Он последний год пытался по состоянию здоровья, не получалось, а сейчас пазл сложился", — говорится в распространенной блогером цитате. Также утверждается, что это уже якобы третий ребенок военного. В то же время, никаких официальных подтверждений этим заявлениям нет.

Напомним, Алексей Ситайло – военнослужащий ВСУ. До полномасштабного вторжения РФ он работал судьей в Середино-Будском районном суде Сумской области, а после 2022 года мобилизовался в армию.

Алексей Ситайло. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

С Соломией Витвицкой они были знакомы еще до войны, однако близкие отношения между ними завязались уже во время полномасштабного вторжения.

В феврале 2025 года мужчина сделал предложение телеведущей во время отдыха в Буковеле. В апреле 2026 года Витвицкая сообщила о беременности. У супругов родится мальчик.