"Пазл склався". Блогер-пліткар злив "інсайд" про чоловіка-військового Вітвіцької

Олексій Ситайло раніше працював суддею на Сумщині

У суботу, 20 червня, стало відомо про одруження телеведучої Соломії Вітвіцької з військовим Олексієм Ситайлом. Новина викликала хвилю радості серед шанувальників зірки, адже вона готується вперше стати мамою у 46 років. Втім, одразу після цього в мережі з’явився скандальний інфопривід.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов оприлюднив непідтверджену інформацію, яку, йому нібито передав анонімний інсайдер. У ній стверджується, що для Олексія майбутня дитина нібито може стати підставою для звільнення зі служби.

"Він останній рік намагався за станом здоров’я, не виходило, а зараз пазл склався", — йдеться у поширеній блогером цитаті. Також стверджується, що це нібито вже третя дитина військового. Водночас жодних офіційних підтверджень цим заявам немає.

Нагадаємо, Олексій Ситайло — військовослужбовець ЗСУ. До повномасштабного вторгнення РФ він працював суддею у Середино-Будському районному суді Сумщини, а після 2022 року мобілізувався до війська.

Олексій Ситайло. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Із Соломією Вітвіцькою вони були знайомі ще до війни, однак близькі стосунки між ними зав’язалися вже під час повномасштабного вторгнення.

У лютому 2025 року чоловік освідчився телеведучій під час відпочинку в Буковелі. У квітні 2026 року Вітвіцька повідомила про вагітність. У подружжя народиться хлопчик.