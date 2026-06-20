Милота зашкалює: Аліна Гросу вперше показала кумедні фото свого сина

31-річна співачка досі приховує батька дитини

Співачка Аліна Гросу поділилася в соцмережах новими зворушливими і водночас кумедними кадрами свого маленького сина, продовжуючи зберігати інтригу навколо особистого життя та особистості батька дитини.

У сторіс Instagram 31-річна артистка опублікувала кілька фотографій з усміхненим Марком-Габріелем. На одному зі знімків малюк із цікавістю тримає в руках іграшку.

На інших кадрах дитина вже активніше "позує" на камеру — вона мило показує язик, що додає фото особливої жвавості та чарівності.

Нагадаємо, що Аліна Гросу вперше стала мамою 17 квітня 2026 року. При цьому співачка, як і раніше, не розкриває подробиці про особистість батька дитини, зберігаючи цю частину свого життя закритою від публіки. Раніше з’являлися припущення, що ймовірним батьком хлопчика може бути російський актор Роман Полянський, проте сама артистка цю інформацію офіційно не підтверджувала.

Окрему увагу шанувальників та ЗМІ викликала інформація про хрестини Марка-Габріеля. Хресною мамою хлопчика стала давня подруга родини Гросу, співачка Ірина Білик. Однак після цієї події у публічному просторі спалахнув скандал: стало відомо, що обряд хрещення пройшов у Свято-Духівському кафедральному соборі, який належить до Української православної церкви (УПЦ, у розмовному позначенні — УПЦ МП, тобто Московського патріархату).

Ірина Білик та Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Пізніше у коментарі для видання "Телеграф" представниця Аліни Гросу пояснила, що вибір храму був зумовлений сімейною традицією. Вона також наголосила, що якщо у суспільства чи держави виникають питання до діяльності конкретних релігійних установ, то їх розгляд має відбуватися у правовому полі та в рамках компетенції відповідних органів.