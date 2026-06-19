"Вагітне" фото Наталки Денисенко наробило галасу серед фанів: "Красивий животик"

Актрису вітають з майбутнім поповненням

Українська зірка Наталка Денисенко заінтригувала шанувальників округлим животом.

У своєму Instagram актриса опублікувала добірку кадрів із повсякденного життя, серед яких опинилося сімейне селфі в ліфті. На фото зірка позує разом зі своїм коханим Юрієм Савранським та дітьми.

Саме цей знімок викликав жваве обговорення в коментарях. Деякі користувачі мережі помітили у Денисенко округлий животик і одразу почали вітати її з можливою вагітністю.

"Пузіки", "На першому фото наче животик 🤰🏼 чи то здається 🤔", "Який красивий животик на першому фото, діти — це прекрасно) щастя вам та успіхів у майбутньому материнстві ❤️", — написали підписники.

Втім, знайшлися й ті, хто поставився до припущень із гумором. "Ні, просто смачно пообідала 😅", — пожартувала одна з користувачок.

Цікаво, що вже на наступному фото Наталка постала у відвертому купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру та рельєфний прес:

Раніше актриса вже коментувала чутки про можливу вагітність. Тоді Денисенко зізналася, що останнім часом набрала близько двох кілограмів і наразі не чекає на малюка. Водночас зірка не приховує, що мріє про спільну дитину зі своїм новим обранцем Юрієм Савранським.

Нагадаємо, що у 2025 році Денисенко розлучилася з актором Андрієм Федінчиком, який раніше воював у лавах ЗСУ. У подружжя є спільний син Андрій.