"Беременное" фото Наталки Денисенко наделало шуму среди фанов: "Красивый животик"

Актрису поздравляют с будущим пополнением

Украинская звезда Наталка Денисенко заинтриговала поклонников округлившимся животом.

В своем Instagram актриса опубликовала подборку кадров из повседневной жизни, среди которых оказалось семейное селфи в лифте. На фото звезда позирует вместе с любимым Юрием Савранским и детьми.

Именно этот снимок вызвал оживленное обсуждение в комментариях. Некоторые пользователи сети заметили у Денисенко округлившийся животик и сразу поприветствовали ее с возможной беременностью.

"Пузики", "На первом фото вроде животик 🤰🏼 или кажется 🤔", "Какой красивый животик на первом фото, дети — это прекрасно) счастье вам и успехов в будущем материнстве ❤️", — написали подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к предположениям с юмором. "Нет, просто вкусно пообедала 😅", — пошутила одна из пользовательниц.

Интересно, что уже на следующем фото Наталка предстала в откровенном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и рельефный пресс:

Ранее актриса уже комментировала слухи о возможной беременности. Тогда Денисенко призналась, что в последнее время набрала около двух килограммов и пока не ждет малыша. В то же время звезда не скрывает, что мечтает об общем ребенке со своим новым избранником Юрием Савранским.

Напомним, что в 2025 году Денисенко развелась с актером Андреем Фединчиком, ранее воевавшим в рядах ВСУ. У супругов есть общий сын Андрей.