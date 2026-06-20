Милота зашкаливает: Алина Гросу впервые показала забавные фото своего сына

31-летняя певица до сих пор скрывает отца ребенка

Певица Алина Гросу поделилась в соцсетях новыми трогательными и в то же время забавными кадрами своего маленького сына, продолжая сохранять интригу вокруг личной жизни и личности отца ребенка.

В сторис Instagram 31-летняя артистка опубликовала несколько фотографий с улыбчивым Марком-Габриэлем. На одном из снимков малыш с интересом держит в руках игрушку.

На других кадрах ребенок уже более активно "позирует" на камеру — он мило показывает язык, что добавляет фото особой живости и очарования.

Напомним, что Алина Гросу впервые стала мамой 17 апреля 2026 года. При этом певица по-прежнему не раскрывает подробности о личности отца ребенка, сохраняя эту часть своей жизни закрытой от публики. Ранее появлялись предположения, что вероятным отцом мальчика может быть российский актер Роман Полянский, однако сама артистка эту информацию официально не подтверждала.

Отдельное внимание поклонников и СМИ вызвала информация о крестинах Марка-Габриэля. Крестной мамой мальчика стала давняя подруга семьи Гросу, певица Ирина Билык. Однако после этого события в публичном пространстве разгорелся скандал: стало известно, что обряд крещения прошел в Свято-Духовском кафедральном соборе, который относится к Украинской православной церкви (УПЦ, в разговорном обозначении — УПЦ МП, то есть Московского патриархата).

Ирина Билык и Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Позже в комментарии для издания "Телеграф" представительница Алины Гросу пояснила, что выбор храма был обусловлен семейной традицией. Она также подчеркнула, что если у общества или государства возникают вопросы к деятельности конкретных религиозных учреждений, то их рассмотрение должно происходить в правовом поле и в рамках компетенции соответствующих органов.