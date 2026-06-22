Зарос до неузнаваемости. Остапчук после эмиграции показал новый образ (фото)

41-летний шоумен отрастил волосы

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, недавно уехавший из Украины и поселившийся в Канаде вместе с семьей, показал, как изменился без своего любимого киевского парикмахера.

В Instagram 41-летний шоумен опубликовал видео, на котором одевает своего маленького сына Тимофея. На кадрах заметно, что Остапчук несколько сменил имидж и успел заметно отрастить волосы. Вместо привычной короткой прически телеведущий теперь носит более длинную челку.

Сам Остапчук с юмором объяснил подобные изменения. Телеведущий пошутил, что в свое время пообещал личному барберу в Киеве не обращаться к другим мастерам за океаном. "Пообещал своему барберу в Киеве ни к кому не ходить здесь, поэтому отпускаю волосы ", — написал шоумен.

Напомним, что в конце мая — начале июня 2026 года Владимир Остапчук эмигрировал в Канаду вместе с третьей женой Екатериной Полтавской и их общим сыном. Выехать за границу во время военного положения телеведущему разрешил статус многодетного отца, ведь двое его старших детей от брака с Еленой Войченко проживают именно в Канаде.

Впрочем, сразу же после отъезда шоумена из Украины пользователи сети обратили внимание на необычную деталь, связанную с его статусом многодетного отца.