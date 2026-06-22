Заріс до невпізнання. Остапчук після еміграції показав новий образ (фото)

41-річний шоумен відростив волосся

Український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно виїхав з України та оселився в Канаді разом із родиною, показав, як змінився без свого улюбленого київського перукаря.

У сторіс Instagram 41-річний шоумен опублікував відео, на якому одягає свого маленького сина Тимофія. На кадрах помітно, що Остапчук дещо змінив імідж і встиг помітно відростити волосся. Замість звичної короткої зачіски телеведучий тепер носить довший чубчик.

Сам Остапчук із гумором пояснив такі зміни. Телеведучий пожартував, що свого часу пообіцяв особистому барберу у Києві не звертатися до інших майстрів за океаном. "Пообіцяв своєму барберу в Києві ні до кого не ходити тут, тому відпускаю волосся", — написав шоумен.

Нагадаємо, що наприкінці травня — на початку червня 2026 року Володимир Остапчук емігрував до Канади разом із третьою дружиною Катериною Полтавською та їхнім спільним сином. Виїхати за кордон під час воєнного стану телеведучому дозволив статус багатодітного батька, адже двоє його старших дітей від шлюбу з Оленою Войченко проживають саме в Канаді.

Втім, одразу після від'їзду шоумена з України користувачі мережі звернули увагу на незвичну деталь, пов'язану з його статусом багатодітного батька.