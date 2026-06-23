В Москве скончался звезда СССР. Он был ярым врагом Украины

Был идеологом пропагандисткой акции "Бессмертного полка"

В понедельник, 22 июня, скончался российский и советский театральный и киноактер, поэт Михаил Ножкин. Ему было 89 лет. О кончине артиста сообщили российские СМИ.

Он известен по ряду популярных советских фильмов, среди которых "Ошибка резидента", "Судьба резидента", "Одиночное плавание", "Освобождение", "Хождение по мукам", "У озера" и другие. Помимо актерской карьеры, он также занимался поэзией и написанием песен.

Михаил Ножкин — что о нем известно?

Родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады. В кино начал сниматься с 1967 года, дебютировав в музыкальном фильме "На два часа раньше". Среди его наиболее известных работ — участие в фильмах и сериалах "Ошибка резидента", "Судьба резидента", "У озера", "Хождение по мукам", "В начале славных дел", "Юность Петра", "Одиночное плавание" и "Освобождение".

Ножкин также писал тексты песен. В частности, он считается автором текста гимна пропагандистского движения "Бессмертный полк", где также являлся активным участников.

Что говорил о войне в Украине?

В последние годы Ножкин занимал откровенную пророссийскую позицию и поддерживал агрессивные действия Путина в отношении мирной Украины. После начала полномасштабного вторжения актер подписывал публичные обращения в поддержку российского диктатора и высказывался в поддержку так называемой "СВО".

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