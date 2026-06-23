У Москві помер зірка СРСР. Він був затятим ворогом України

Був ідеологом пропагандистської акції "Безсмертного полку"

У понеділок, 22 червня, помер російський та радянський театральний і кіноактор, поет Михайло Ножкін. Йому було 89 років. Про смерть артиста повідомили російські ЗМІ.

Він відомий за низкою популярних радянських фільмів, серед яких "Помилка резидента", "Доля резидента", "Одиночне плавання", "Звільнення", "Ходіння по муках", "Біля озера" та інші. Крім акторської кар’єри, він також займався поезією та написанням пісень.

Михайло Ножкін – що про нього відомо?

Народився 19 січня 1937 року у Москві. 1961 року закінчив Театральну студію естрадних мистецтв Московського театру естради. У кіно почав зніматися з 1967 року, дебютувавши у музичному фільмі "На дві години раніше". Серед його найвідоміших робіт — участь у фільмах та серіалах "Помилка резидента", "Доля резидента", "Біля озера", "Ходіння по муках", "На початку славних справ", "Юність Петра", "Одиночне плавання" та "Звільнення".

Ножкін також писав тексти пісень. Зокрема, він вважається автором тексту гімну пропагандистського руху "Безсмертний полк", де також був активним учасником.

Що говорив про війну в Україні?

В останні роки Ножкін займав відверту проросійську позицію та підтримував агресивні дії Путіна щодо мирної України. Після початку повномасштабного вторгнення актор підписував публічні звернення на підтримку російського диктатора та висловлювався на підтримку так званої "СВО".

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