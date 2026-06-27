"Холостячка" Мишина рассекретила дорогого для себя мужчину в Европе (фото)

Ее связывают с ним самые крепкие узы

Украинская актриса Ксения Мишина, известная по ролям в сериалах "Клан ювелиров" и "Крепостная", а также бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка 2020", впервые за длительное время показала близкого мужчину во время заграничного отдыха. Правда, речь идет не о любимом, а о ее родном брате, с которым звезда встретилась в Бельгии.

Недавно 37-летняя актриса отправилась в Европу вместе с единственным сыном Платоном. Во время поездки Мишина побывала в бельгийском Антверпене, где встретилась с братом. Его имя знаменитость не раскрывает, а общие кадры публикует очень редко.

В сторис Instagram Ксения поделилась видео, на котором ее брат сидит за столиком одного из кафе в Антверпене. Лаконичная подпись к кадрам была красноречивой: "Братище".

Напомним, что родители Ксении Мишиной родом из Севастополя. Ее отец Александр работал программистом, а мама — бухгалтером. После оккупации Крыма они долгое время оставались на полуострове, а уже после начала полномасштабной войны выезжали, в частности, в Израиль, где живет прабабушка актрисы.

Актриса с отцом и бабушкой в Израиле. Фото: instagram.com/misha.k.ua

В то же время, по словам Мишиной, ее мама сейчас снова находится в оккупированном Крыму. Несмотря на сложные обстоятельства, в прошлом году им удалось встретиться в Одессе.

Ксения Мишина с мамой. Фото: instagram.com/misha.k.ua

На днях военный "Мадяр" показал редкое фото с женой. Супруги отпраздновали 30 лет брака.