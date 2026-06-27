После громкого развода известная актриса получила предложение, о котором мечтала всю жизнь

"Это история, которая болит", — сообщила Виктория Билан

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук, недавно пережившая развод с актером и военнослужащим Владимиром Ращуком, поделилась с поклонниками важной новостью. Артистка сообщила, что получила шанс осуществить свою давнюю мечту.

В своем Instagram Виктория рассказала, что давно мечтала попробовать себя в режиссуре. Недавно ей предложили возглавить работу над полнометражной лентой. По словам актрисы, она сразу прочла сценарий и поняла, что не может остаться равнодушной к этой истории.

"Признаюсь, когда я его прочла (а я это сделала сразу), он меня глубоко задел. Я поняла, что это не просто кино. Это история, которая болит. Задающая сложные вопросы и которая упорно ищет на них ответы. История, о которой сегодня невозможно молчать!", — поделилась Билан-Ращук.

Интересно, что после знакомства со сценарием актриса решила сменить рабочее название будущего фильма. По ее убеждению, фильм должен называться "36 часов".

Потому что я, к черту, в подробностях знаю все о тех решающих 36 часах. Сейчас вы, конечно, не понимаете, о чем я, но впоследствии, надеюсь, у меня будет возможность вам рассказать Виктория Билан-Ращук

Пока команда Виктории уже успешно прошла технический отбор, а теперь проект ожидает защита перед профильной комиссией. "Воспринимаю это как вызов. Как ответственность. Как историю, мимо которой я не могу пройти, потому что она уже в каком-то смысле очень личная", — отметила актриса.

Напомним, в июне 2026 года Виктория Билан-Ращук сообщила о разводе с актером и военнослужащим Владимиром Ращуком после почти 10 лет брака. Артистка призналась, что причиной разрыва стала измена мужчины во время ее беременности.

Бывшие супруги. Фото: instagram.com/vikki.bilan

Оправиться от проблем помогли дети актрисы и работа. Виктория, родившая второго ребенка в 47 лет, рассказала, почему ее бывший муж не пришел на крестины собственного сына.