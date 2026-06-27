Після гучного розлучення відома актриса отримала пропозицію, про яку мріяла все життя

"Це історія, яка болить", — повідомила Вікторія Білан

Українська актриса Вікторія Білан-Ращук, яка нещодавно пережила розлучення з актором та військовослужбовцем Володимиром Ращуком, поділилася з прихильниками важливою новиною. Артистка повідомила, що отримала шанс здійснити свою давню мрію.

У своєму Instagram Вікторія розповіла, що давно мріяла спробувати себе в режисурі. Нещодавно їй запропонували очолити роботу над повнометражною стрічкою. За словами актриси, вона одразу прочитала сценарій і зрозуміла, що не може залишитися байдужою до цієї історії.

"Зізнаюся, коли я його прочитала (а я це зробила одразу), він мене глибоко зачепив. Я зрозуміла, що це не просто кіно. Це історія, яка болить. Яка ставить складні запитання і вперто шукає на них відповіді. Історія, про яку сьогодні неможливо мовчати!", — поділилася Білан-Ращук.

Цікаво, що після знайомства зі сценарієм актриса вирішила змінити робочу назву майбутнього фільму. На її переконання, стрічка має називатися "36 годин".

Бо я, до біса, в подробицях знаю все про ті вирішальні 36 годин. Зараз ви, звісно ж, не розумієте, про що я, але згодом, сподіваюсь, я матиму нагоду вам розказати Вікторія Білан-Ращук

Наразі команда Вікторії вже успішно пройшла технічний відбір, а тепер проєкт очікує захист перед профільною комісією. "Сприймаю це, як виклик. Як відповідальність. Як історію, повз яку я не можу пройти, бо вона вже в якомусь сенсі дуже особиста", — зазначила актриса.

Нагадаємо, у червні 2026 року Вікторія Білан-Ращук повідомила про розлучення з актором і військовослужбовцем Володимиром Ращуком після майже 10 років шлюбу. Артистка зізналася, що причиною розриву стала зрада чоловіка під час її вагітності.

Колишнє подружжя. Фото: instagram.com/vikki.bilan

Оговтатися від проблем допомогли діти актриси та робота. Вікторія, яка народила другу дитину у 47 років, розповіла, чому її колишній чоловік не прийшов на хрестини власного сина.