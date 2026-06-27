Після гучного розлучення відома актриса отримала пропозицію, про яку мріяла все життя
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"Це історія, яка болить", — повідомила Вікторія Білан
Українська актриса Вікторія Білан-Ращук, яка нещодавно пережила розлучення з актором та військовослужбовцем Володимиром Ращуком, поділилася з прихильниками важливою новиною. Артистка повідомила, що отримала шанс здійснити свою давню мрію.
У своєму Instagram Вікторія розповіла, що давно мріяла спробувати себе в режисурі. Нещодавно їй запропонували очолити роботу над повнометражною стрічкою. За словами актриси, вона одразу прочитала сценарій і зрозуміла, що не може залишитися байдужою до цієї історії.
"Зізнаюся, коли я його прочитала (а я це зробила одразу), він мене глибоко зачепив. Я зрозуміла, що це не просто кіно. Це історія, яка болить. Яка ставить складні запитання і вперто шукає на них відповіді. Історія, про яку сьогодні неможливо мовчати!", — поділилася Білан-Ращук.
Цікаво, що після знайомства зі сценарієм актриса вирішила змінити робочу назву майбутнього фільму. На її переконання, стрічка має називатися "36 годин".
Бо я, до біса, в подробицях знаю все про ті вирішальні 36 годин. Зараз ви, звісно ж, не розумієте, про що я, але згодом, сподіваюсь, я матиму нагоду вам розказати
Наразі команда Вікторії вже успішно пройшла технічний відбір, а тепер проєкт очікує захист перед профільною комісією. "Сприймаю це, як виклик. Як відповідальність. Як історію, повз яку я не можу пройти, бо вона вже в якомусь сенсі дуже особиста", — зазначила актриса.
Нагадаємо, у червні 2026 року Вікторія Білан-Ращук повідомила про розлучення з актором і військовослужбовцем Володимиром Ращуком після майже 10 років шлюбу. Артистка зізналася, що причиною розриву стала зрада чоловіка під час її вагітності.
Оговтатися від проблем допомогли діти актриси та робота. Вікторія, яка народила другу дитину у 47 років, розповіла, чому її колишній чоловік не прийшов на хрестини власного сина.