"Холостячка" Мішина розсекретила дорогого для себе чоловіка в Європі (фото)

Її пов'язують з ним найміцніші узи

Українська акторка Ксенія Мішина, відома за ролями у серіалах "Клан ювелірів" і "Кріпосна", а також колишня героїня реаліті-шоу "Холостячка 2020", вперше за тривалий час показала близького чоловіка під час закордонного відпочинку. Щоправда, йдеться не про коханого, а про її рідного брата, з яким зірка зустрілася в Бельгії.

Нещодавно 37-річна акторка вирушила до Європи разом із єдиним сином Платоном. Під час подорожі Мішина побувала в бельгійському Антверпені, де зустрілася з братом. Його ім'я знаменитість не розкриває, а спільні кадри публікує вкрай рідко.

У сторіс Instagram Ксенія поділилася відео, на якому її брат сидить за столиком одного з кафе в Антверпені. Лаконічний підпис до кадрів був промовистим: "Братіще".

Нагадаємо, що батьки Ксенії Мішиної родом із Севастополя. Її батько Олександр працював програмістом, а мама — бухгалтеркою. Після окупації Криму вони тривалий час залишалися на півострові, а вже після початку повномасштабної війни виїжджали, зокрема до Ізраїлю, де живе прабабуся акторки.

Актриса з батьком та бабусею в Ізраїлі. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Водночас, за словами Мішиної, її мама нині знову перебуває в окупованому Криму. Попри складні обставини, торік їм вдалося зустрітися в Одесі.

Ксенія Мішина з мамою. Фото: instagram.com/misha.k.ua

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