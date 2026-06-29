Кристина Соловий поддержала 38-летнего блогера, который закрутил роман с 18-летней девушкой

Раньше певица попадала в подобный скандал

Блогер, известный в соцсетях как "химик" и эксучастник шоу "Пара на миллион" Глеб Репич оказался в центре скандала после того, как впервые показал лицо своей возлюбленной. Оказалось, что избранницей мужчины стала 18-летняя девушка. Публикация мгновенно вызвала споры в соцсетях, а среди неожиданно выразивших поддержку паре оказалась певица Кристина Соловий.

Репич опубликовал общую фотографию с девушкой, официально подтвердив их отношения. В то же время блогеру сейчас примерно 37-38 лет (в сентябре 2022 года он писал, что ему 34).

Именно разница в этом возрасте стала главной темой обсуждения в комментариях. Часть подписчиков заявила, что не воспринимает такие отношения и считает их неприемлемыми. "Я, конечно, порадовалась бы, если бы на фото была ваша сверстница… но общаться с ребенком — еще тот кринж. Отпишусь, потому что не хочу на это смотреть", — написала одна из пользовательниц.

Также комментаторы отметили, что в 18 лет человек только начинает взрослую жизнь. В частности, одна из пользовательниц, представившаяся сексологом, написала, что "префронтальная кора головного мозга продолжает формироваться примерно до 25 лет", поэтому, по ее мнению, такие отношения вызывают вопросы психологической зрелости младшего партнера.

Глеб Репич и его 18-летняя девочка. Фото: instagram.com/glebrepich

Впрочем, нашлось немало и тех, кто принял сторону блогера. Преимущественно мужчины желали паре счастья и резко отвечали критикам, обвиняя их в зависти и негативном отношении к чужой личной жизни: "… молодой чувак, у которого все, как следует, взял себе молодую девочку, а не старую клячу".

На следующий день после скандала Репич записал видеообращение. Он заявил, что после массовых жалоб страницу его девушки в Instagram заблокировали. По мнению блогера, это сделали пользовательницы, которых он назвал "злые, завистливые, обиженные на весь мир тетки с тяжелым характером, завидующие счастью его девушки".

Именно под этим видео неожиданно появился комментарий Кристины Соловой. Певица коротко поддержала пару, написав: "Будьте счастливы и никому ничего не объясняйте".

Ее реакция быстро привлекла пользователей, ведь имя артистки уже неоднократно упоминали в подобных дискуссиях. В частности, в 2023 году Соловий оказалась в центре скандала после поцелуя на сцене с 7-летним мальчиком в губы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кристина Соловий показала семейное фото с бабушкой, которой не стало. "Во мне ожила".