Христина Соловій підтримала 38-річного блогера, який закрутив роман із 18-річною дівчиною

Раніше співачка потрапляла у подібний скандал

Блогер, відомий у соцмережах як "хімік" та ексучасник шоу "Пара на мільйон" Гліб Репіч опинився в центрі скандалу після того, як уперше показав обличчя своєї коханої. Виявилося, що обраницею чоловіка стала 18-річна дівчина. Публікація миттєво викликала суперечки у соцмережах, а серед тих, хто несподівано висловив підтримку парі, опинилася співачка Христина Соловій.

Репіч опублікував спільне фото з дівчиною, офіційно підтвердивши їхні стосунки. Водночас блогеру зараз приблизно 37-38 років (у вересні 2022 року він писав, що йому 34).

Саме різниця у віці стала головною темою обговорення в коментарях. Частина підписників заявила, що не сприймає такі стосунки та вважає їх неприйнятними. "Я, звісно, пораділа б, якби на фото була ваша однолітка… але мати стосунки з дитиною — ще той крінж. Відпишусь, бо не хочу на це дивитися", — написала одна з користувачок.

Також коментатори зазначили, що у 18 років людина лише починає доросле життя. Зокрема, одна із користувачок, яка представилась сексологинею, написала, що "префронтальна кора головного мозку продовжує формуватися приблизно до 25 років", тому, на її думку, такі стосунки викликають запитання щодо психологічної зрілості молодшого партнера.

Гліб Репіч та його 18-річна дівчина. Фото: instagram.com/glebrepich

Втім, знайшлося чимало і тих, хто став на бік блогера. Переважно чоловіки бажали парі щастя та різко відповідали критикам, звинувачуючи їх у заздрості та негативному ставленні до чужого особистого життя: "… молодий чувак, в якого все, як треба, взяв собі молоду дівчинку, а не стару клячу".

Наступного дня після скандалу Репіч записав відеозвернення. Він заявив, що після масових скарг сторінку його дівчини в Instagram заблокували. На думку блогера, це зробили користувачки, яких він назвав "злі, заздрісні, ображені на весь світ тьотки з важким характером, які заздрять щастю його дівчини".

Саме під цим відео несподівано з'явився коментар Христини Соловій. Співачка коротко підтримала пару, написавши: "Будьте щасливі і нікому нічого не пояснюйте".

Її реакція швидко привернула увагу користувачів, адже ім'я артистки вже неодноразово згадували у подібних дискусіях. Зокрема, у 2023 році Соловій опинилася в центрі скандалу після поцілунку на сцені з 7-річним хлопчиком у губи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Христина Соловій показала сімейне фото з бабусею, якої не стало. "В мені ожила".