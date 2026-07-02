Оля Полякова "наехала" на медиков за границей: "В Украине лучше!" (видео)

Дочь артистки с сильной болью час ждала помощи

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинская певица Оля Полякова обратилась к подписчикам после того, как ее старшая дочь Мария была госпитализирована в одну из клиник в Монако из-за внезапной сильной боли в животе.

Артистка поделилась новыми подробностями в сторис в Instagram, рассказав о длительном ожидании врача в медучреждении. По словам Поляковой, несмотря на острое состояние дочери, медицинская помощь предоставлялась с задержкой. Полякова также эмоционально высказалась об уровне медицинского обслуживания за рубежом, заявив, что в Украине медицина, по ее мнению, гораздо эффективнее.

"Прошел час — доктор еще не пришел. Я вам скажу честно: наша медицина лучше раз в тысячу. Я никогда не ждала врача час", — отметила певица на видео.

Напомним, утром 2 июля Оля Полякова сообщила о проблемах со здоровьем старшей дочери во время отдыха в Монако. Девушка проснулась от резкой боли в животе, после чего артистка срочно доставила ее в ближайшую клинику. Причина госпитализации пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что Мария Полякова поздравила своего отца с днем рождения. Также на днях Оля Полякова появилась без кольца от Вадима Буряковского.