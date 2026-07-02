Оля Полякова "наїхала" на медиків за кордоном: "В Україні краще!" (відео)

Дочка артистки з сильним болем годину чекала на допомогу

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Українська співачка Оля Полякова звернулася до підписників після того, як її старшу доньку Марію було госпіталізовано до однієї з клінік у Монако через раптовий сильний біль у животі.

Артистка поділилася новими подробицями в сторіс Instagram, розповівши про тривале очікування лікаря в медзакладі. За словами Полякової, попри гострий стан доньки, медична допомога надавалася із затримкою. Полякова також емоційно висловилася про рівень медичного обслуговування за кордоном, заявивши, що в Україні медицина, на її думку, значно ефективніша.

"Пройшла година — доктор ще не прийшов. Я вам скажу чесно: наша медицина краща разів у тисячу. Я ніколи не чекала лікаря годину", — зазначила співачка у відео.

Нагадаємо, що зранку 2 липня Оля Полякова повідомила про проблеми зі здоров’ям старшої доньки під час відпочинку у Монако. Дівчина прокинулася від різкого болю у животі, після чого артистка терміново доправила її до найближчої клініки. Причина госпіталізації наразі не розголошується.

Раніше повідомлялося, що Марія Полякова привітала свого батька з днем народження. Також днями Оля Полякова з'явилася без каблучки від Вадима Буряковського.