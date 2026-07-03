Лицо певца сильно изуродовано

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Российский певец и ярый сторонник кремлевского режима Григорий Лепс решил "омолодиться", но результат оказался далек от ожидаемого. 63-летний путинист показался на публике с опухшим и неестественно подтянутым лицом.

Артист появился на публике после возможной пластической операции, однако вместо восторженных комплиментов получил волну насмешек даже от россиян.

На свежих кадрах Лепс выглядит заметно иначе, чем несколько месяцев назад. Если раньше его лицо имело привычные возрастные изменения, то теперь привлекают внимание неестественно подтянутые глаза, выраженная отечность и неестественные черты. Создается впечатление, что певец поспешил выйти в свет, не дождавшись, пока сойдут послеоперационные отеки.

Григорий Лепс. Фото: росСМИ

В российских Telegram-каналах и соцсетях предполагают, что артист мог предаться популярной среди знаменитостей подтяжке верхней части лица, которую в народе называют "лисьими глазами". В то же время, никаких подтверждений от самого Лепса или его представителей относительно пластического вмешательства нет.

Григорий Лепс. Фото: росСМИ

Впрочем, пользователи сети не стали подбирать слова. В комментариях пишут, что даже дорогие косметологические процедуры не помогают артисту выглядеть моложе. А также напоминают его многолетнюю алкогольную зависимость.

Григорий Лепс. Фото: росСМИ

Среди реакций можно прочитать: "Аврора оскорбила дедушку?", "Мужчины после пластики — это просто ужас", "Зачем было выходить на люди с таким отеком?", "Ужас, как люди быстро меняются". Также Лепса называют "бомжарой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у путиниста Лепса большие проблемы в России. Он потерял миллионы и молодую любовницу.